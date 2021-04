Líder da semana, Viih Tube disse para Juliette, na madrugada desta sexta (16) no BBB 21, que pode colocar Gil no Paredão. Na conversa com a maquiadora, a youtuber afirmou que o doutorando em economia não estava olhando no olho dela por considerá-la uma opção de voto.

Viih disse que entende o brother por ter atitude parecida com a dele. “Tu não olha no olho de Gil, não?”, perguntou a paraibana.

“Eu também sou assim. Eu não consigo falar com o Gil agora. Nem abracei ele quando eu fiquei líder. Não consigo falar com ele. Eu sou assim porque ele é uma opção para mim, entendeu?”, respondeu a youtuber.

Juliette afirmou que a situação é “triste”. “É difícil. Não quero acabar com o sonho do menino, não quero acabar com a vida dele. Não que sou eu que escolho, é o público. Mas querendo ou não, por no Paredão é um risco que a pessoa corre”, concluiu.

Liderança

Uma nova Prova do Líder foi disputada na quinta-feira (15) no reality de confinamento da Globo. Os participantes usaram coletes que determinaram a ordem em que fariam a tarefa.

Cada um deles escolheu um cubo, que marcava em um dos lados o tempo que essa pessoa teria para atravessar uma pista dentro de um carrinho de compras, contando apenas com o auxílio de uma lupa gigante, objeto similar a um remo.

Os dois que conseguissem completar o percurso com os melhores tempos iriam disputar a final da prova. Viih Tube e Fiuk empataram e, na segunda etapa fizeram a mesma prova, mas o tempo foi determinado por Tiago Leifert, 12 segundos para cada um.

Viih Tube venceu. Além da liderança, ela ganhou R$ 10 mil em compras no aplicativo da Americanas. A youtuber escolheu para o Vip: Juliette Freire, João Luiz, Arthur Picoli, Camilla de Lucas e Pocah. Gilberto, Caio Afiune e Fiuk ficaram na Xepa.

Anjo e paredão

Como o fim do programa se aproxima, Tiago Leifert afirmou que o Anjo da semana será o último e autoimune. A última prova do Anjo acontecerá no sábado (17). O vencedor colocará três pessoas no Castigo do Monstro. Leifert confirmou também que a festa de Caio foi a última com a temática escolhida pelo líder.

Na formação do Paredão de domingo (18), o líder deverá indicar dois nomes: um de sua preferência e o segundo, necessariamente, entre os participantes que foram escolhidos para o Castigo do Monstro. Nenhum deles poderá disputar a Prova Bate e Volta.

Os outros participantes votarão no confessionário em dois nomes para ir à berlinda. Os dois mais votados estarão no Paredão, mas um deles poderá se livrar dele vencendo a Prova Bate e Volta. A dupla indicada pelo Líder e o perdedor da prova formarão um Paredão triplo.