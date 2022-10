Estreia, nesta segunda-feira (10), “Travessia”, a nova novela das nove da TV Globo escrita por Glória Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e estrelada por Rômulo Estrela (Verdades Secreta II), Lucy Alves (The Masked Singer), Chay Suede (Amor de Mãe) e Jade Picon (ex-BBB 22).

Mas qual é a história principal? “Travessia” conta a história de Brisa (Lucy Alves) que vê sua vida virar de cabeça para baixo após ser vítima de uma deepfake (tecnologia que manipula imagens trocando os rostos de pessoas em um vídeo falso). A escritora revelou que os crimes digitais serão os grandes destaques desta trama.

A novela também marca o retorno de Stênio, interpretado pelo curitibano Alexandre Nero; a delegada Helô, papel de Giovanna Antonelli; e a emprega Creuza, vivido por Luci Pereira, personagens que fizeram sucessos em Salve Jorge, outra novela de Glória Perez exibida no mesmo horário entre outubro de 2012 e março de 2013.

Além dos nomes já mencionados, “Travessia” terá o retorno de diversos atores no folhetim, como Cássia Kis, Drica Moraes e Alessandra Negrini. Resumindo, promete ser aquele novelão. Pra você não ficar “boiando” na hora de ver a novela, a Tribuna do Paraná te conta quem é quem; confira a seguir!

Conheça os personagens de Travessia

Brisa (Lucy Alves)

Jovem maranhense que cresceu órfã. Ela é noiva de Ari (Chay Suede), seu romance de infância, e tem um filho com ele (Vicente Alvite). Vê sua vida mudar depois de ser vítima de Fake News.

Ari (Chay Suede)

É o filho coruja de dona Núbia (Drica Moraes). Ele é formado em arquitetura. É incentivado pela mãe a se mudar para o Rio de Janeiro. Lá ele conhece Chiara. Ari é noivo de Brisa, com quem tem um filho.

Núbia (Drica Moraes)

Núbia (Drica Moraes). Foto: Divulgação/Globo

Comerciante que faz de tudo para garantir o sustento da sua família. Seu maior sonho é ver o filho um profissional de sucesso. Não aceita que ele se case com Brisa.

Oto (Rômulo Estrela)

Oto é um hacker profissional que está em uma missão secreta em São Luís. Ele precisa sair da cidade sem que ninguém perceba, mas acaba conhecendo Brisa, quando ela tenta também fugir da capital maranhense.

Chiara (Jade Picon)

Chiara (Jade Picon). Foto: Divulgação/Globo

Menina rica, mimada e manipuladora. Fila de Guerra (Humberto Martins), dono de uma construtora. Ela conquista o coração de Ari.

Guerra (Humberto Matins)

Guerra (Humberto Martins). Foto: Divulgação/Globo

Dono da construtora que quer destruir um patrimônio histórico de São Luís. Ele é melhor amigo de Moretti (Rodrigo Lombardi) com quem divide a sociedade da construtora. Rompe a sociedade ao descobrir que o amigo teve um caso com sua mulher.

Moretti (Rodrigo Lombardi)

Moretti (Rodrigo Lombardi). Foto: Divulgação/Globo

Melhor amigo de Guerra com quem trai o amigo com sua esposa. Ele acaba saindo do Brasil e indo morar em Portugal após a traição ser revelada. Está noivo de Guida (Alessandra Negrini).

Cidália (Cássia Kis)

Cidália (Cassia Kis). Foto: Divulgação/Globo

Braço direito de Guerra na empresa.

Dante (Marcos Caruso)

Dante (Marcos Caruso). Foto: Divulgação/Globo

Professor de Ari, ele também é uma referencia ao jovem arquiteto. Vê no rapaz como seu sucessor na luta pela preservação do patrimônio maranhense.

Gil (Rafael Losso)

Talita (Dandara Mariana) e Gil (Rafael Losso). Foto: Divulgação/Globo

Gil é namorado de Talita. Ele conhece Ari pela internet e se tornam amigo.

Talita (Dandara Mariana)

Talita é namorada de Gil e amiga de Chiara. A jovem será a ponte de Ari para conquistar o coração da filha de Guerra.

Leonor (Vanessa Giácomo)

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo). Foto: Divulgação/Globo

Leonor mora no Canadá e reencontra a irmã para a cerimônia de casamento dela com Moretti. No entanto, as duas não se entendem.

Guida (Alessandra Negrini)

Guida está preste a se casar com Moretti. Ela é irmã de Leonor, com quem Moretti já teve um relacionamento no passado.

Dona Helô (Giovanna Antonelli)

Delegada Helô (Giovanna Antonelli). Foto: Divulgação/Globo

Prima de Leonor e Guida, Helô é delegada e está por trás de um crime cibernético. Ela era casada com Stênio, mas se separou do advogado novamente.

Stênio (Alexandre Nero)

Stenio (Alexandre Nero). Foto: Divulgação/Globo

Advogado e ex-marido de Helô.

Creuza (Luci Pereira)

Creusa (Luci Pereira). Foto: Divulgação/Globo

A empregada de Dona Helô e madrinha de Brisa.

Yone (Yohama Eshima)

Yone (Yohama Eshima). Foto: Divulgação/Globo

Investigadora que trabalha junto com Dona Helô no crime cibernético.

Laís (Indira Nascimento)

Isa (Duda Santos), Monteiro (Ailton Graça), Theo (Ricardo Silva) e Laís (Indira Nascimento). Foto: Divulgação/Globo

Trabalha no escritório de advocacia de Stênio. É casa com o professor de história Monteiro (Aílton Graça) e tem dois filhos.

Monteiro

Professor de história e marido de Laís.