O diretor Boninho confirmou nesta quinta (25) a volta do reality show “No Limite“ à grade da Globo. Em publicação no Instagram, ele também anunciou que os competidores serão participantes de edições passadas do “Big Brother Brasil“.

Segundo a coluna Zapping, do jornal Folha de S.Paulo, Marcos Mion, que foi demitido da Record, deverá ser o apresentador do revival. O anúncio só deve ser feito após o fim do BBB 21.

O programa “No Limite”, inspirado no reality americano “Survivor”, estreou na Globo em 2000 e teve quatro temporadas. As três primeiras aconteceram entre os anos 2000 e 2001, e a quarta retornou em 2009, após um hiato de oito anos, com pessoas tentando sobreviver em um local inóspito, com poucos recursos.