A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta terça (31) que “O Clone” (2001-2002) será reprisada nas tardes da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, a partir de 4 de outubro. A novela vai substituir “Ti Ti Ti” (2010).

A trama fez sucesso em sua exibição original com o romance proibido entre Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício), além de abordar a clonagem humana, que dá nome à novela. Também se destacaram muitos bordões como “Inshalá”, “Maktub” e “Você vai arder no mármore do inferno”.

“O Clone” teve ainda um núcleo cômico e popular de grande sucesso, concentrado no bar da dona Jura (Solange Couto), que recebeu ao longo da trama várias personalidades famosas, como o jogador Pelé e a própria Ana Maria Braga.

A apresentadora mostrou durante o Mais Você a cena em que aparece na novela.

