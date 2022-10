A versão da TV Globo de Pantanal chega ao fim nesta sexta-feira (07). Como de praxe, o canal não irá revelar o resumo dos episódios finais da novela. No entanto, como a nova versão segue o enredo da trama original, exibida em 1990, na TV Manchete, a Tribuna do Paraná conta o que aconteceu no último capítulo da primeira versão.

O capítulo final da novela começa com Juma e Juventino revelando que criaram uma chalana em escola para ensinar as crianças do Pantanal.

Parte do episódio se concentra em uma grande festa que acontece na fazenda do Zé Leôncio. Lá, acontecem os casamentos entre Zé Leôncio e Filó e de Tadeu e com Zefa. Também serão realizados batizados da filha de Juma e Juventino, do filho de Irma com Trindade e do filho de Guta com Marcelo.

Tadeu (Marcos Palmeira) e Zefa (Giovanna Gold) se casam. Foto: Divulgação/IMDb

Antes de a cerimônia matrimonial começar, Zuleca convida Zé Leôncio e Filó a serem padrinhos de seu neto e pede ao padre, que celebrará os casamentos e os batismos, para casar Guta e Marcelo.

Após a festa, a noite, Irma fala para Zé Lucas que seu filho está chorando muito depois que foi batizado e ficam na dúvida se realmente o menino é um “cramulhãozinho”. Filó revela para Zé Leôncio que esse foi o dia mais feliz de sua vida.

No meio da noite, Zé Leôncio sente dores fortes no peito. Ele desconfia que irá morrer e faz um único pedido, que é rever seu pai. Velho do Rio aparece para ele. Zé Leôncio não acredita que está vendo o próprio pai e diz “você está vivo?” e o velho responde “agora nós dois estamos vivos”. Amanhece, Filó acorda e descobre que Zé Leôncio faleceu.

Zé Leôncio (Clauido Marzo) reencontra o pai no último capítulo. Foto: Divulgação

Velho do Rio conta a Leôncio porque ele desapareceu. Diz que caiu do cavalo quando foi lutar com a marruá e faleceu. O Velho revela a seu filho que sua missão então foi cuidar dos netos (Zé Lucas, Juventino e Tadeu) e que agora é a vez dele de cuidar seguir o mesmo caminho.

Zé Lucas se torna vereador.

O último episódio da primeira versão de Pantanal termina com os filhos de Juma e de Irma indo brincar na fazenda e reencontrando o avô que é agora o novo Velho do Rio.