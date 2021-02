Uma série de bate-papos on-line e ao vivo com alguns dos maiores nomes da MPB estreia, na segunda-feira (25), na 38ª Oficina de Música de Curitiba. Durante 1 hora, os artistas convidados falarão sobre música, carreira e arte no Brasil. A cantora Mônica Salmaso abrirá a programação, às 19h30. Para acompanhar, o público deve acessar o site www.oficinademusica.org.br/aovivo. O acesso é grátis.

Com três décadas de carreira, a paulistana Mônica Salmaso pauta seu trabalho pelo apuro técnico e estético. Contribuem para isso uma combinação de repertório rico e variado com a seleção apurada dos músicos que a cantora escolhe para acompanhá-la. Versátil, a artista atravessa o isolamento social forçado e imposto pela pandemia do novo coronavírus com o projeto Ô de Casas, onde se reúne com grandes nomes da MPB e fazendo shows em diversas plataformas – ambas iniciativas virtuais.

Depois de Mônica, os convidados serão João Bosco (terça-feira, 26), Zeca Baleiro (quarta-feira, 27), Lenine (quinta-feira, 28), Charles Gavin (sexta-feira, 29) e Criolo (sábado, 30). A mediação dessas conversas informais ficará a cargo do maestro e diretor da etapa MPB da Oficina de Música, João Egashira, e da apresentadora e radialista Roberta Martinelli.

Shows na sequência

Depois dos bate-papos, o público que continuar conectado com a programação do evento terá a oportunidade de assistir a dois shows grátis por noite. Eles serão transmitidos também ao vivo e em duas faixas de horário: às 20h30, direto do Teatro do Paiol, e às 22h30, no Circuito Off, com cantores e instrumentistas conhecidos e novos da cena musical de Curitiba. Diferente das performances do primeiro horário, os deste segundo momento se apresentarão a partir de suas casas ou locais de ensaio. A curadoria do Circuito Off é de Glauco Solter.

Na segunda-feira (25/1), às 20h30, apresentam-se no Teatro do Paiol Salomão Soares e Vanessa Moreno. Às 22h30, inaugura o palco virtual do Circuito Off o grupo As Brejeiras. Na terça-feira (26/1), sempre nos mesmos horários, os shows serão de Arismar do Espírito Santo e, na sequência, de Julião Boêmio. Na quarta-feira (27/1), Danilo Caymmi e Orquestra à Base de Corda tocam no Paiol, sendo seguidos por Vinícius Araújo, Leonardo Santos e Rodrigo Marques na segunda faixa de horário.

Na quinta-feira (28/1) será a vez de Amaro Freitas e, depois, de reunir Thaís Morell, Gabriela Bruel e Janaína Fellini. Os convidados de sexta-feira (29/1) são Mãe Orminda e, mais tarde, os músicos André Collin, Nei Rangel e Daniel Argolo. A sequência de shows termina no sábado (30/1), com a banda Tuyo e o grupo Armorial.

Serviço

Oficina de Música/MPB

19h30 – Bate-papo com grandes nomes da MPB

20h30 – Shows ao vivo, direto do Paiol

22h30 – Shows ao vivo no Circuito Off

www.oficinademusica.org.br/aovivo