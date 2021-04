O cantor Orlando Morais, 59, publicou um vídeo no stories do Instagram, nesta quarta-feira (31), dizendo que está recuperado da Covid e que deve deixar hospital nesta quinta (1.º). Ele estava internado desde o dia 23 de março no hospital DF Star, em Brasília, após agravamento no quadro clínico em decorrência da doença.

“Gente eu não posso estar mais feliz, hoje é a minha última noite aqui no hospital. Não foi um hospital para mim, foi um lar, DF Star de Brasília. Eles me trataram com tanta humanidade, com tanta amor, com tanta dignidade. Todos que entravam aqui, entravam sorrindo, saiam sorrindo, me ajudaram demais. Enfermeiros, terapeutas, médicos, as pessoas que faziam as nossas comidinhas, que arrumavam nosso quarto. Vocês foram incríveis, que Deus proteja vocês sempre”, disse o cantor.

Orlando estava publicando diariamente a evolução da sua saúde no Instagram nos últimos dias. Nesta quarta, ele postou nos vídeos no stories da rede social agradecendo aos enfermeiros e dizendo que estava há 10 dias internado e cheio de furos.

Nos vídeos, ele mostra os enfermeiros os profissionais de saúde que o atenderam e agradece a cada um. Em dois vídeos, ele chama enfermeiros de “guerreiros” e diz que está cada vez melhor. “Essa é Josicleia mais uma guerreira que tem me ajudado aqui. Obrigado”, diz mostrando a enfermeira. Ela responde desejando “melhora e boa recuperação” ao cantor e que ele “fique bem logo”.

Outro enfermeiro chamado de “guerreiro” por Orlando é Carlão, que aparece no vídeo medindo sua pressão arterial. “Tirando minha pressão e vendo que estou cada vez melhor”, diz o cantor. O enfermeiro responde ao cantor: “estamos juntos nessa luta amigo”. Orlando diz: “Amém”.

Em outro vídeo feito de madrugada desta quarta, o cantor aparece na cama agradecendo a Deus pela melhora e mostrando o braço com o intravenoso para receber a medicação. “Cinco e meia da manhã. Dez dias todo cheio de furos”, fala o cantor.

Orlando teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no domingo (28), mas continuava hospitalizado. Em nota, hospital DF Star informou que ele teve significativa melhora clínica.

No mesmo dia da alta, Morais usou o Instagram para falar com quem vem acompanhando a evolução de seu estado de saúde. Emocionado, o artista agradeceu todo o apoio que vem recebendo de pessoas próximas e também de anônimos.

“Quero agradecer a todo o hospital, ao doutor João Poeys, doutora Ludhmila Hajjar, que têm sido maravilhosos para mim, aliás toda a equipe do hospital”, iniciou o artista, que é marido da atriz Glória Pires, 57, e continuou a mensagem citando orações recebidas e dizendo que reza por quem não tem condições de fazer um tratamento médico ideal.

“Retribuo essas orações também a todos aqueles que nesse momento não estão conseguindo fazer seus tratamentos, mas o Brasil é grande, é generoso, a gente vai chegar lá, tenho certeza que tudo vai passar e aí de novo vamos ser felizes demais”, disse Morais.

“Quero agradecer a Glória [Pires], que está aqui comigo –minha mulher que cuida de mim a cada segundo –minha família, meus amigos mais chegados, os que sequer nunca me viram e que mandam mensagens tão lindas. Muito obrigado! Eu amo vocês. Está passando”, concluiu o cantor, com clara dificuldade respiratória.

No dia 15 de março, Morais havia publicado nas redes sociais que tinha sido diagnosticado com Covid e que felizmente estava em sua casa em Brasília sendo muito bem tratado.

“Tenham sempre muito cuidado com vocês e com aqueles que vocês amam, porque o vírus existe e a pandemia é muito séria. Que a vacina chegue logo para todos e que isso passe logo. Um grande beijo”, escreveu.

Porém, como o agravamento do quadro, o cantor precisou ser internado no hospital DF Star, também na capital federal. “Amigos e amigas estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre”, escreveu o cantor à época.