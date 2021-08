Pabllo Vittar, 27, é participação confirmada no álbum que Lady Gaga, 35, está preparando com remixes de seu último lançamento, “Chromatica”. A drag queen brasileira vai participar da nova versão da faixa “Fun Tonight”.

“É um sonho estar num projeto tão incrível para o universo pop e com umas das principais artistas da atualidade”, declarou Vittar. Ela promete incluir referências a ritmos brasileiros na canção.

“Chromatica” foi lançado em 2020 e é o sexto álbum de estúdio de Lady Gaga. O trabalho, que contava com hits como “Rain on Me” e “911”, foi incluído em diversas listas de melhores lançamentos do ano.

O álbum de remixes ainda não tem previsão de lançamento. A produção foi confirmada pela artista apenas na terça-feira (10) por meio de uma publicação nas redes sociais.

A existência dele, no entanto, já era conhecida desde abril, quando o produtor BloodPop pediu sugestões aos seguidores sobre quem deveria participar das novas versões das músicas. Ele também confirmou que estava trabalhando com Charli XCX num remix de “911”.

Recentemente, Vittar lançou o álbum “Batidão Tropical”, que teve umas das maiores estreias nacionais e globais do Spotify. Atualmente o projeto conta com mais e 105 milhões de streamings entre áudio e vídeo.

