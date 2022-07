Juliano Cazarré, 41, compartilhou com seus seguidores um momento de oração e aproveitou para atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Maria Guilhermina. O intérprete de Alcides na novela “Pantanal” (Globo) contou que a menina não está mais usando sonda, já consegue respirar sozinha e tem realizado vários exames para avaliar a evolução do seu caso. O ator chegou a negar deixar as gravações da novela após o nascimento de Maria Guilhermina.

A bebê nasceu no dia 21 de junho e possui uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. Maria Guilhermina precisou passar por cirurgia cardíaca e está internada na UTI do hospital há quase um mês.

Cazarré pediu mais orações para a menina e ainda revelou que mulher do ator, Letícia, tem segurado uma barra sozinha no hospital em São Paulo. Ele está no Rio com os outros filhos do casal: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

O ator tem feito de lives religiosas em seu Instagram. Na transmissão desta quarta-feira (13), ele agradeceu o apoio dos internautas: “Cada dia é uma vitória. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de todos vocês”, disse o ator, que ano passado teve seu nome envolvido em suposta acusação de ter se negado a tomar vacina contra a Covid-19. Ele negou na ocasião.

Nos stories, a mulher do ator também falou sobre o estado de saúde da filha e pediu mais orações para Maria Guilhermina: “Ela está ótima, mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que tem”, escreveu ela.