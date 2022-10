O último capítulo de “Pantanal” reservou fortes emoções para os telespectadores que acompanharam a novela nos quase sete meses em que ela foi exibida no horário nobre da Globo. A trama escrita por Bruno Luperi, um remake da obra de Benedito RuyBarbosa, exibida há 32 anos na extinta Manchete, teve um dos finais que não foi exibido em 1990: O beijo gay entre os peões vividos por Silvero Pereira e Thommy Schiavo. Eles se beijaram durante a festa do casamento coletivo na fazenda de Zé Leôncio.

Outro momento inédito foi a presença de Maria Bruaca no casamento. A personagem de Isabel Teixeira é quem avisa Zaquieu (Silvero Pereira) sobre o interesse de Zoinho. Quando o peão tira o o amigo de Alcides para dançar, ela cita um dos bordões mais populares da dramaturgia: “Tô certa ou tô errada?”, sacudindo a pulseira tal como o icônico Sinhozinho Malta, de “Roque Santeiro” (1985).

Veja os desfechos dos principais personagens!

JUMA e JOVE (Alanis e Jesuíta Barbosa)

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa). Foto: Globo/João Miguel Júnior

Com a morte de Zé Leôncio, Jove assumirá os negócios da família e Juma decide ajudar o companheiro vivendo para sempre na fazenda que era do sogro.

ZÉ LEÔNCIO (Marcos Palmeira)

Zé Leôncio em Pantanal como Velho do Rio. Foto: Reprodução.

Um dia depois da festa, Zé Leôncio acorda com uma forte dor no peito e, entre uma crise e outra, ele finalmente consegue ver a figura do pai na foto. O fazendeiro morre logo em seguida e fica frente a frente com seu pai. O Velho do Rio diz que de agora em diante, Zé Leôncio deve cuidar de seus filhos e netos, como ele fez durante todos esses anos. Ele vira o novo Véio do Rio.

FILÓ (Dira Paes)

Após a morte de Zé Leôncio, Filó assume os negócios da família. Foto: Reprodução/Globo.

Após a morte de Zé Leôncio, Filó assume os negócios da família e sofre pelos cantos com saudade do fazendeiro, que chegou a realizar o seu sonho de casamento, mas ele morre no dia seguinte à festa. Viúva, ela vai herdar uma “herança maldita” do marido: ela não consegue enxergar o Véio do Rio, que vai surgir passeando e conversando com os netos.

ZÉ LUCAS E IRMA (Irandhir Santos e Camila Morgado)

Zé Lucas e Irma terminam juntos, criando o filho da mulher com Trindade. Os dois tocam os projetos juntos como a escolinha da área. O filho mais velho de Zé Leôncio vira político.

TADEU E ZEFA (José Loreto e Paula Barbosa)

Dono da sonhada sela de prata e “filho do coração” de Zé Leôncio, Tadeu se casa com Zefa, grávida. O peão continua tocando a fazenda como o pai.

VÉIO DO RIO (Osmar Prado)

Ao encontrar o filho, ele passou o bastão de guardião do Pantanal. O ancião se transforma em sucuri pela última vez e desaparece.

TENÓRIO (Murilo Benício)

Depois de colecionar inimigos ao longo da vida, Tenório morreu após uma luta com Alcides. O vilão foi atravessado por uma zagaia e, enquanto agonizava na beira do rio, acaba sendo engolido pelo Véio do Rio em forma de sucuri.

BRUACA E ALCIDES (Isabel Teixeira e Juliano Cazarré)

Reprodução / TV Globo.

Depois de muito sofrimento, Bruaca e Alcides se mudam e se tornam fazendeiros prósperos em Sarandi. Eles voltam para o casamento triplo na fazenda.

ZULEICA (Aline Borges)

Com a morte de Tenório, Zuleica decide cuidar da fazenda e prosperar os negócios da família no Pantanal. Os dois se aproximam na festa de casamento dos vizinhos e sócios, e tudo dá a entender que ali começava uma história de amor na novela.

ZAQUIEU

Ele aceita o convite do amigo Alcides para se mudar e ajudar o novo fazendeiro a cuidar das terras em Sarandi com Maria Bruaca. Antes disso, Zaquieu se envolve com um peão, com direito a beijinho na boca na festa de casamento.

MUDA E TIBÉRIO (Bella Campos e Guito)

Foto: Divulgação

Vingada com a morte de Tenório, Muda retoma o casamento com Tibério e, logo depois, ela fica grávida. Os dois ainda recebem a terra de Juma para começar a criar gado e ter a sua própria fazenda.

GUTA E MARCELO (Julia Dalavia e Lucas Leto)

O casal segue na fazenda cuidando dos negócios e do filho, Otávio.