A atriz Paolla Oliveira está celebrando seus 39 anos nesta quarta-feira (14). Para comemorar, diversas personalidades fizeram publicações em sua homenagem. Seu namorado, o coach Douglas Maluf, publicou uma foto dos dois em seus Stories.

“Que seja o início de um novo ciclo repleto de coisas lindas, parabéns”, escreveu em homenagem à atriz. O casal assumiu o relacionamento no carnaval de 2020, marcando presença em um camarote na Sapucaí, e segue sendo discreto.

Além de Maluf, a confirmada para o quadro do Domingão do Faustão (Globo), Super Dança dos Famosos, também recebeu homenagens de artistas como Lázaro Ramos, 42. O ator compartilhou uma foto do filme inédito “Papai É Pop – O Filme”, que deve chegar aos cinemas no segundo semestre de 2021.

“Com esta foto inédita de ‘Papai É Pop – O Filme’ tô aparecendo aqui para dar os parabéns a aniversariante do dia. Ela Paolla Olivera! Que esses novos dias sejam repletos de felicidade! Ansioso para mostrar para todos o Tom e a Elisa nesse divertido filme da gente que chega em breve para vocês”, escreveu o artista.

Klara Castanho, 20, também deixou uma homenagem para a atriz. “Feliz seu dia. Sempre. Você me inspira, e saber que vêem você em mim é lindo. Amo você. (Achei essa foto de um fã clube e amo de paixão)”, escreveu a atriz em publicação feita em seu Instagram.

As duas contracenaram juntas na novela “Amor à Vida” (Globo), de Walcyr Carrasco, que foi exibida entre nos anos de 2013 e 2014. Paolla Oliveira viveu Paloma, mãe de Paulinha, que foi interpretada por Castanho.