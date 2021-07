Paolla Oliveira, 39, e Diogo Nogueira, 40, assumiram que estão namorando. O casal posou junto nos bastidores do show que o cantor fez no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira (23).

“Estamos felizes e agradecemos todas as vibrações e manifestações de carinho”, afirmaram ao site do influenciador digital Hugo Gloss. O casal vinha sendo “shippado” desde o final de junho, quando surgiram os primeiro rumores de que eles estariam juntos.

+Viu essa? Starbucks terá lojas em mais dois shoppings de Curitiba. Veja!

Na época, o colunista Leo Dias publicou fotos da dupla na fila de uma padaria da zona oeste do Rio de Janeiro. Nas imagens, os dois apareciam juntos, pagando a conta no caixa.

No entanto, procurada pelo F5, a assessoria de imprensa da atriz negou que ela estivesse com o cantor e disse que os rumores não procediam. Já a equipe do cantor afirmou não falava sobre a vida pessoal do artista.

Paolla estaria solteira desde abril, quando teria se encerrado o relacionamento de um ano com o palestrante Douglas Maluf. A atriz, inclusive, vinha sendo vista frequentemente na companhia de familiares do sambista.

Já Diogo se separou da advogada Jéssica Vianna no começo do ano, após dois anos e meio de casamento. Antes disso, ele foi casado por 12 anos com a personal trainer Milena Nogueira.