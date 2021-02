A paranaense Carol Vinharski de 22 anos, conquistou um dos mais importantes concursos de beleza do mundo. Ela foi a vencedora do Miss Turismo Internacional e se tornou a primeira brasileira ficar com a coroa do concurso.

Natural de Prudentópolis, ela mora em Curitiba, capital paranaense, e divide seu tempo entre o curso de publicidade e propaganda e a carreira de modelo e influenciadora digital. Famosa na rede social de vídeos curtos ‘tiktok’, onde soma mais de 100 mil seguidores, a Miss Brasil Turismo encantou um time de jurados asiáticos.

“Todo mundo sabe que 2020 foi um ano muito difícil e cheio de desafios para todos. O título foi a recompensa por meses de muito trabalho e especialmente em um ano tão atípico, a sensação de realização é ainda maior”, disse Carol à Tribuna. “Foi com certeza um dia muito especial pra mim, afinal é um título internacional muito importante e ser a primeira brasileira a ganhar me deixou muito feliz. Como Miss Turismo Internacional levarei o nome do nosso país e a cultura do nosso povo, por onde eu passar”, disse, orgulhosa.

O concurso que é anualmente realizado em Kuala Lumpur na Malásia, devido a pandemia da covid-19, teve sua primeira edição 100% on-line.

Preparada pelo estudioso de concursos de beleza e consultor de misses Paulo Filho, Carol gravou conteúdo em famosos pontos do país, passou por 5 estados e não mediu esforços para promover o turismo nacional. “Carol é o extremamente determinada, seguiu a risca o planejamento e escreveu seu nome na história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o Miss Turismo Internacional”, contou Paulo.

Carol se prepara para um ano de muito trabalho. “Tudo na minha vida tem acontecido de forma natural e agora desejo viver intensamente meu reinado como Miss Turismo Internacional, viajar pelo Brasil conhecendo e promovendo os principais pontos turísticos, e é claro, sempre aberta a novas oportunidades”, concluiu.