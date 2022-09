A música mais popular do paranaense Pedro Cini, “Meu Vício”, ganhou um remix pelas mãos do DJ Deeplick, que já trabalhou com Shakira, Carlinhos Brown e Vanessa da Mata, entre outros. O single chega nesta sexta-feira (23) nas plataformas digitais.

Para comemorar as mais de cem mil audições de “Meu Vício”, Pedro resolveu fazer o remix de sua música mais conhecida com Deeplick, DJ que tem a admiração de Pedro, e também um clipe.

O remix é bem dançante com algumas referências disco e house. “O Deeplick conseguiu passar o que eu sentia em ‘Meu Vício’, fazendo uma celebração do amor. Estou muito animado com essa música,” diz Pedro Cini.

*Ficha Técnica “Meu Vício (Deeplick Remix)”

Composição: Pedro Cini e Vinicius Compositor

Voz: Pedro Cini

Produção original: Thiago Ramalho

Produção remixada: Deeplick