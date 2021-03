Ronaldo Barcellos, 67, um dos participantes mais carismáticos da primeira edição do The Voice 60+, teve um grande teste de superação antes de se apresentar pela primeira vez no reality musical. Um dia antes da tão sonhada gravação de sua estreia, um dos filhos do artista, Ricardo, 46, morreu vítima de uma doença cardíaca. Apesar da enorme perda, ele diz não ter pensado em desistir, mas afirma ter sido inevitável chorar nos ensaios ao cantar os versos “impossível te esquecer”, da música “A Namoradeira”, que cantou para os jurados da atração.

“Eu me apresentei com o coração em pedaços. Ao mesmo tempo, eu lembrava do Ricardo falando para mim que tinha certeza que eu ia ganhar, que eu mereço muito. Agradeço demais a [preparadora vocal do programa] Nina Pancevski , que me ensinou a não chorar, apesar do sentimento que estava apertando o meu peito”, disse o cantor em entrevista so jornal O Globo, revelando que ,além de exercícios para controlar o cérebro, ele recebeu a dica de se beliscar enquanto cantava para desviar o pensamento.

“Adoraria ganhar esse prêmio para o meu filho, mas sei que tenho concorrentes muito fortes, maravilhosos. Aconteça o que acontecer, sei que Ricardo já está orgulhoso de mim”, disse, emocionado. Ronaldo relembrou também a infância pobre em Duque de Caxias, quando começou a cantar em uma igreja evangélica.

“A igreja tem grande participação na minha formação porque lá comecei a estudar os fundamentos da música. Um tempo depois me tornei aluno da Escola Nacional de Música. Nesta época, era tão pobre que pensava que uma tia era rica só porque ela tinha panela de pressão em casa. Na verdade, ela lavava roupas para fora para pagar as minhas passagens para que assim eu pudesse estudar”, relembrou.

Nos anos 90, ele era o líder da banda Ronaldo e os Barcellos, que ficou conhecida pelo hit “Feliz Aniversário”. O artista também compôs outros pagodes de sucesso, entre os quais “Desliga e Vem”, “Marrom Bombom”, “Eu e Ela”, “Paparico” e “Cilada”. O talento para compor fez com que cantar perdesse um pouco de espaço na vida dele. A participação no The Voice + é uma retomada dessa faceta de Ronaldo.

“Quando eu me inscrevi no programa, pensei ‘se nada der certo, pelo menos eu ressuscito esse cantor que estava apagado dentro de mim’. Era difícil me conformar em não voltar a estar à frente de um palco. No exterior, tem tanto cantor fazendo show com 80 anos. Então, eu também posso”, conclui, animado.