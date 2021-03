Patricia Abravanel estreia nesta segunda (22) no comando do programa matutino no SBT: Vem pra Cá. Ao lado de Gabriel Cartolano, a atração será exibida ao vivo e contará com receitas culinárias, dicas de moda, notícias sobre famosos e entretenimento, além de orientações de jardinagem.

A produção vai ir ao ar no mesmo horário do Mais Você, de Ana Maria Braga, na Globo, e também vai concorrer com o Hoje em Dia, da Record.

“O Vem pra Cá será um matinal acolhedor, leve, com doses na medida certa de tudo que nos ajuda a começar o dia com aquela energia boa. Por ser ao vivo, acredito que teremos o público bem ao nosso lado, interagindo nas redes sociais e se divertindo junto com a gente”, afirmou a filha de Silvio Santos.

O novo programa será exibido de segunda a sexta, das 9h30 às 11h, em faixa antes ocupada pelo Bom Dia & Cia. O infantil segue na sequência, até às 15h15. Sem auditórios, seu DNA, e sem novela inédita, o SBT vem perdendo público como nenhuma outra emissora.

“Nossa missão é trazer para as manhãs da emissora informação, culinária, moda e muita diversão com a nossa cara, com a leveza que os apresentadores trazem naturalmente em suas bagagens”, disse o diretor Marcelo Kestenbaum.