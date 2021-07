Foi lançado na última sexta-feira (9) o videoclipe da música “Grande Amore”, sucesso gravado pelo trio italiano IL Volo em 2015, numa nova versão com a participação da cantora Paula Fernandes. A música é, na opinião de seus produtores, uma ferramenta para, em tempos de pandemia, celebrar juntos o amor e a paixão.

O vídeo foi criado respeitando as restrições impostas pelo cenário do covid-19, simbolizando o quanto o poder do amor pode eliminar distâncias e diferenças e conectar qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Paulo Fernandes gravou sua parte no Brasil, em sua própria fazenda em São Paulo, enquanto IL Volo gravou na deslumbrante Villa Borghese, em Roma, na Itália.

Veja o resultado deste encontro de talentos:

A direção é de Bruno Fioravanti (Brasil) e Jacopo Marchini (Itália), que também finalizaram a montagem sob a supervisão de ambos os artistas.

Na avaliação da equipe de Paula Fernandes, ambas paisagens são muito emocionantes e dão ao vídeo um sentimento muito suave, porém intenso, exatamente o que propõem a canção: o amor é uma coisa simples e natural, que devemos celebrar todos os dias.

+ Leia também: ‘Não é força de expressão, é xenofobia’, diz Juliette ao rebater Antônia Fontenelle

De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a produção é extremamente simples e respeitosa com os ambientes musicais e naturalistas, como sempre deve ser. “Grandes canções e grandes artistas não precisam de nada além da forma mais direta de se comunicar com o maior número de pessoas possível”, diz o material de divulgação.

Ao mesmo tempo em que se preparam para sua próxima turnê mundial com apresentações na Europa, EUA, região latina, países nórdicos, Reino Unido, China, Japão e outros, o IL Volo está muito empenhado no lançamento internacional de seu álbum ‘Tribute to Ennio Morricone’, que ocorrerá no final de 2021.