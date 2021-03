Após receber diagnóstico de Covid-19, o ator Paulo Gustavo, 42, foi internado no sábado (13) em um hospital privado do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o quadro dele é estável.

“Paulo está internado por orientação médica. O ator segue em acompanhamento e agradece o carinho e apoio de todos por sua recuperação”, informa em nota.

Nas redes sociais, o ator e humorista não fez nenhuma postagem sobre ter sido contaminado pela doença. Neste domingo (14), no Instagram, ele publicou parabenizou o marido, Thales Bretas, pelo aniversário.

“Hoje é aniversário dele, do amoooooor da minha vida! Qualquer coisa que eu colocar aqui não será fiel ao que eu quero exatamente dizer para ele! Então, eu vou dizer ao vivo e aqui fica sendo apenas um post para dizer pro Brasil inteiro que eu sou loucamente apaixonado por você! Te amo”, escreveu.