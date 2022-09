Paulo Ricardo, líder da banda de rock dos anos 80 RPM, é um dos artistas da história do rock brasileiro e completa seus 60 anos nesta sexta-feira (23). Em homenagem ao cantor, compositor, músico e ator brasileiro, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez um estudo sobre as suas obras musicais nos últimos 10 anos no Brasil. No entanto, o que se destacou mesmo nas redes sociais nesta data de aniversário foram as fotos postadas no Instagram do músico. Em um ensaio fotográfico sensual, Paulo Ricardo esbanja “saúde” e mostra coxas dignas de jogador de futebol.

As fotos são de um ensaio feito pela esposa e fotógrafa Bella Pinheiro, para uma matéria feita para o site Gshow. A legenda destaca o “Olhar 43” e “sorriso indecifrável” do artista. “Celebra a nova fase esbanjando vitalidade, com farta bagagem musical, 12 quilos mais magro, pai de quatro filhos (Paola, Isabela, Luís Eduardo e Diana) e em seu quinto casamento: dessa vez, com a pessoa certa, como ele destaca”, diz o texto do Instagram.

LEIA TAMBÉM:

>> Professor acusado de assédio sexual em colégio de Curitiba é afastado após denúncia de alunas

>> Cassado quando vereador, Renato Freitas segue candidato a deputado estadual após recurso

Os comentários dos fãs, claro, não perdoaram nem um traço do corpo de Paulo Ricardo. “Muito talento em uma foto só!!”, “Sextou”, “Me chama de BBB”, “Minha pressão subiu, não posso com essas fortes emoções”, “O único coroa q eu queria na vida”, “E esse quadríceps mana”, “Nossssaaaa. Uma vida inteira esperando por isso. Que presente que ganhamos!”, “Essa perna é dele” são alguns exemplos da euforia pelas redes.

Ecad

Segundo o levantamento feito pelo Ecad, “Rádio pirata”, uma parceria com Luiz Schiavon, foi a canção de autoria de Paulo Ricardo mais tocada no país entre 2012 e 2022. Logo em seguida, no top 5 do artista, ficaram “Olhar 43”, “A cruz e a espada”, “Dois” e “Louras geladas”.

No ranking das suas músicas mais gravadas, a liderança ficou com “Dois”, parceria com Michael Sullivan, seguida por “Rádio Pirata” e “Olhar 43” no top 3.

Paulo Ricardo tem 167 obras músicas e 445 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, o artista teve quase 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádios, TV e Shows.

Ranking

Veja o ranking de músicas de autoria de Paulo Ricardo mais tocadas nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão, Carnaval, Festa Junina, Show e Música ao Vivo):

1 – Rádio pirata – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

2 – Olhar 43 – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

3 – A cruz e a espada – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

4 – Dois – Paulo Ricardo / Michael Sullivan

5 – Louras geladas – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

6 – Alvorada voraz – Luiz Schiavon / Paulo Pagni / Paulo Ricardo

7 – Revoluções por minuto – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

8 – Tudo por nada – Moonshine / Dennis Morgan / Paulo Ricardo

9 – Vida real – Han Some / Carter Rudy / Paul Post / Paulo Ricardo

10 – Onde está o meu amor – Luiz Schiavon / Marcelo Barbosa / Paulo Ricardo

11 – Dois olhos verdes – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

12 – Naja – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

13 – Muito tudo – Luiz Schiavon / Paulo Pagni / Paulo Ricardo

14 – Felicidade – Bulsara Freddie / Paulo Ricardo

15 – Como você – Paulo Ricardo

16 – Imagine – John Lennon / Paulo Ricardo

17 – Rainha – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

18 – Ninfa – Paulo Pagni / Paulo Ricardo

19 – Partners – Luiz Schiavon / Paulo Pagni / Paulo Ricardo

20 – Como se fosse a primeira vez – Michael Sullivan / Paulo Ricardo

Top 5 das músicas de autoria de Paulo Ricardo mais gravadas

1 – Dois – Paulo Ricardo / Michael Sullivan

2 – Rádio pirata – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

3 – Olhar 43 – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

4 – Louras geladas – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo

5 – A cruz e a espada – Luiz Schiavon / Paulo Ricardo