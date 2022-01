Em conversa com Tiago Abravanel, 34, Eslovênia Marques, 25, e Douglas Silva, 33, Pedro Scooby, 33, compartilhou uma das suas teorias sobre as mudanças no cronograma do Big Brother Brasil 2022 (Globo) nesta noite de quarta-feira (19).

Scooby diz acreditar na possibilidade de que alguns participantes tenham recebido diagnóstico positivo para a covid-19 e devido a isso, a produção teve que adaptar os primeiros dias. Sem saber que está certo, o comentário do brother não chamou muita atenção dos participantes, que logo discutiram outras teorias.

Segundo informações da própria rede Globo, Jade Picon, 20, Arthur Aguiar, 32, e Linn da Quebrada, 31 -todos do grupo Camarote- chegarão já nesta quinta-feira (20). Eles receberam diagnóstico negativo para a doença após realizarem dois testes cada.

Confinados desde segunda-feira (17), os participantes do BBB 22 passaram o dia desta quarta-feira falando sobre as estranhezas do programa. Hoje, por exemplo, não terá festa como de costume.

O apresentador do programa, Tadeu Schmidt, despertou ainda mais curiosidades nos brothers ao se despedir nesta noite. “Eu vou me despedir de vocês agora, mas deixo um pensamento no ar. Será que o BBB 22 vai seguir a mesma rotina dos outros BBBs?”, afirmou.

Sem Raio X no confessionário e festa, os participantes estão sentindo um clima diferente nesta edição. Rodrigo Mussi, 36, chegou até dizer algumas vezes que a sensação era de que a produção havia “esquecido deles”.

Já Tiago Abravanel afirmou que “algo está acontecendo e eles não sabem”. Fato é que o elenco será surpreendido com a chegada dos outros integrantes do Camarote, e já nesta quinta (20) o grupo irá disputar uma prova de imunidade.

