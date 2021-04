A funkeira Pocah foi a eliminada desta quinta-feira (29) no penúltimo paredão do BBB21. Na disputa com a influencer digital Camilla de Lucas e o economista Gilberto, ela ficou com 73,16%. Gil teve 14,94% dos votos e Camilla 11,9%.

Pocah foi indicada pela líder Juliette. Após a indicação, ela salvou o cantor e ator Fiuk, indo automaticamente para o paredão com Gilberto e Camilla. No próximo domingo haverá a última eliminação antes da grande final, que acontece na próxima terça-feira, dia 3 de maio.

Neste dia, os espectadores vão votar não para eliminar, mas sim para determinar quem leva o R$ 1,5 milhão para casa.