Cristina Kartalian, mãe de Fiuk, fez um desabafo neste domingo (4) nas redes sociais. A mensagem foi publicada após ela receber uma série de mensagens com ofensas e ameaças ao filho, participante do BBB 21 (Globo).

“Quero deixar registrado o meu repúdio a todos os comentários ofensivos, ameaçadores, agressivos em relação ao meu filho e a alguns participantes do programa Big Brother Brasil 21”, disse. “Não é possível, que no momento em que nós estamos vivendo, de tanta agonia, de necessidade de união, de amor, de apoio, tenhamos essas pessoas fazendo ofensas, agredindo, ameaçando pessoas comuns que estão participando de um jogo.”

“O que está acontecendo? Por que tudo isso?”, questionou. “Vocês todos têm mães e pais, somos todos iguais, somos todos da mesma nação e precisamos nos unir. Não no ódio, mas no respeito por todos. Peço, por favor, pensem nos seus familiares, nos seus amigos e tenham respeito, união e amor.”

Neste domingo, Cristina apareceu na casa em uma mensagem enviada ao filho, como presente por ele ter se tornado um dos anjos da semana. Ele ganhou a prova com Gilberto, cuja mãe também apareceu em vídeo. Os dois terão que decidir juntos para quem darão a imunidade.

Após a exibição das imagens, Fiuk fez um comentário que gerou polêmica nas redes sociais. Ele afirmou que a mãe dele não apareceu no vídeo usando uma camiseta com o rosto dele por ser “chique”. Ocorre que a mãe de Gil estava justamente com uma vestimenta com a foto do próprio filho estampada.

Como anjo, o participante estava inclinado a dar a imunidade a Juliette, a pedido de Gil. Contudo, ele mudou de ideia após uma conversa com Viih Tube, que o alertou que os votos que os participantes dariam à advogada poderiam acabar ficando com ele. Agora, os dois devem dar o benefício a João Luiz.