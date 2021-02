Desde seu projeto, início das fundações, primeiros “tijolos” e sua iminente conclusão, o edifício Yachthouse Residence Club, da construtora Pasqualotto, foi sinônimo de polêmica em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A impressionante estrutura de duas torres e 81 andares mudou a paisagem local e colecionou fãs e desafetos. Nos últimos dias, o edifício foi personagem de duas novas histórias.

A primeira, um pouco mais comum, mas nem por isso menos impressionante, foi o primeiro pouso de helicóptero no heliponto localizado no topo da estrutura de 281 metros de altura, uma das maiores do país. Veja o vídeo!

Depois disso, foi a vez do “homem pássaro” Luigi Cani, especialista em saltos de paraquedas, base-jumpo e wingsuit. Ele já postou um vídeo em suas redes sociais com um aperitivo so que ele aprontou no Yachthouse. No salto, usando uma roupa especial que permite ao esportista “planar”, ele passou entre as duas “torres gêmeas” de Santa Catarina. Veja!

Por fim, como parte de um quadro do programa do Luciano Huck, da TV Globo, Luigi Cani se lançou numa espécie de estilingue humano do topo do prédio. O quadro aind anão foi ao ar, mas em suas redes sociais, Cani já deu um aperitivo do que vem por aí.