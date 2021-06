Agatha Moreira, 29, resolveu explicar seu posicionamento político após chamar a atenção com um comentário parabenizando Juliana Paes, 42, na polêmica publicação que a atriz fez sobre não apoiar “ideias arrogantes da extrema direita nem delírios comunistas da extrema esquerda”.

Mãe e filha na novela “A Dona do Pedaço” (2019), as duas mantém bom relacionamento. Foi por isso que Agatha resolveu fazer “um gesto de carinho” com a colega. Porém, ela diz que não concorda com tudo o que foi exposto.

“Há alguns dias, ao querer fazer um gesto de carinho com uma pessoa que amo, acabei me expressando muito mal em um comentário no Instagram”, afirmou. “Quem me conhece e convive comigo sabe que eu tenho verdadeiro horror ao governo Bolsonaro. Tenho nojo da repulsa a vacina, das falas preconceituosas e de todo o atraso que ele representa.”

“Então, como eu posso ter dado margem à dúvida, já que eu agradeci por palavras com as quais eu não concordo (quando eu desejava acolher a exposição de uma grande amiga), quero deixar claro: eu nunca apertei 17, eu nunca apoiei esse desgoverno e nunca apoiarei!”, continuou. “Viva a Democracia. Autoritarismo e negacionismo jamais. Fora, Bolsonaro!”

A atriz também comentou por que achou melhor deixar seu posicionamento mais claro. “Eu poderia ficar calada, esperando que isso esfriasse até tudo se acalmar”, avaliou. “Eu sei que minhas palavras talvez gerem mais uma onda de ataques. Mas prefiro apanhar pelo que acredito e defendo!”

Diversas pessoas elogiaram as palavras da atriz, que no momento grava a continuação de “Verdades Secretas” para o Globoplay. Entre eles, o namorado de Agatha, Rodrigo Simas. “Te amo! #forabolsonaro”, escreveu.