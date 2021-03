Aconteceu neste domingo (28) a formação do quinto paredão do BBB 21. Como os participantes desconfiavam após Carla atender ao Big Fone e ser orientada a indicar três pessoas à berlinda, que não poderiam ser o líder nem o anjo, Caio estava autoimune por ter vencido a prova do Anjo, a terceira consecutiva.

Seguindo o pensamento das últimas semanas, João colocou Projota no Paredão. “O Big Brother é um jogo sobre nossas relações e também sobre as decisões que precisamos tomar. A pessoa que indico hoje é aquela com quem tenho pequenos conflitos na casa”, disse o professor de Geografia. Arthur foi o mais votado da casa, ao ser indicado ao paredão por Camilla, Juliette, Lumena, Thaís, Viih e Fiuk.

Leifert, então, revelou a Projota, que ele teria a função de salvar um dos três indicados por Carla do paredão. O rapper tirou Fiuk da disputa. “Dentre as coisas que consigo enxergar aqui, coisas que aconteceram e conversamos é uma pessoa que ainda concordo mais nesse momento”, justificou Projota, deixando Fiuk perplexo e emocionado.

Na dinâmica Bate e Volta, foram espalhados dezoito pirulitos gigantes no jardim da casa. Rodolffo se livrou do Paredão ao escolher o pirulito número um, que era o premiado.