A rede de cinemas paranaense Cinesystem lançou, nesta terça-feira (4), uma promoção relâmpago que tem a final do BBB 21 como mote principal. Quem acertar a porcentagem exata do vencedor do reality show da TV Globo, que tem sua final na noite desta terça, vai ganhar um par de ingressos de cinema para qualquer unidade da rede.

A mecânica da participação é bem simples. Basta acessar e seguir o perfil da Cinesystem no Instagram, comentar com a porcentagem do campeão do BBB 21 e torcer. Não será sorteio e cada participante pode comentar até três vezes. Quem acertar, ganha um par de ingressos. Os comentários serão aceitos até as 22h, pouco antes do início da atração global. O regulamento completo está no site da empresa.

A 21ª edição do Big Brother Brasil chega ao fim nesta terça-feira. Estão na disputa o cantor e ator Fiuk, filho de Fábio Júnior, a influencer digital Camilla de Lucas e a advogada Juliette Freire, apontada como favorita para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja as últimas do BBB aqui na Tribuna!