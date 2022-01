A 22ª edição do Big Brother Brasil caminha para o terceiro dia e promete ficar ainda mais agitada nesta quarta-feira (19). O programa vai revelar qual é a dupla do grupo pipoca que conquistou a imunidade na prova de resistência realizada na última terça-feira (18).

O BBB 22 vai ao ar nesta quarta-feira (19), logo depois da novela das 9, “Um Lugar ao Sol”, às 22h15, na TV Globo.

Dinâmica do jogo na primeira semana

Na quinta-feira (20) terá a chegada do ator Arthur Aguiar, da cantora Linn da Quebrada e da influenciadora digital Jade Picon. Também acontece a prova de imunidade para os participantes do grupo Camarote. Assim como foi para o time pipoca, a imunização será para a dupla vencedora.

A prova do líder será junto com a do anjo e acontece na sexta-feira (21). Os dois ganhadores terão que decidir entre ser líder e o anjo, que será autoimune.

No domingo (23) terá a formação do paredão triplo e bate-volta.