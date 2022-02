Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Douglas Silva, mais conhecido como DG, formam o terceiro paredão do BBB 22 (Globo). Indicado pela líder Jade Picon, Arthur não disputou a prova o bate e volta. Naiara e DG jogaram a prova de sorte com Lucas. Vote abaixo na enquete da Tribuna!

A formação do paredão neste domingo (6) foi repleta de novidades para os participantes. A começar pela anja Bárbara, que imunizou Laís e também descobriu por Tadeu Schmidt, 47, que estaria imune nesta semana. “Grande amiga e aliada”, disse a modelo sobre a médica.

Com o discurso treinado, a Jade indicou Arthur. Segundo ela, seu voto foi pensado por três motivos que segundo ela, foram: não concordar com algumas atitudes do brother, o resultado de sua saída (ou não) irá trazer respostas do público e seu interesse para ver a reação da casa, já que Arthur estava na mira de muitos participantes. “Eu vejo o voto de líder muito mais como um voto, é uma forma de mudar o jogo”, afirmou a influenciadora.

Em seguida, ela buscou uma caixa de sorteio para a votação aberta. Lembrando que Naiara já estava no paredão desde a última quinta (3), quando a líder a escolheu para uma dinâmica de consequências. Neste domingo, o primeiro a votar em frente aos colegas de confinamento foi Tiago Abravanel, que escolheu Lucas por falta de afinidade.

Douglas Silva ficou surpreso e votou em Vyni, que segundo ele, não acreditava que seria votado. Eliezer foi o terceiro sorteado e seguiu a mesma justificativa de DG. Ele optou por Pedro Scooby e disse que ninguém repetiria o voto.

O apresentador do BBB 22 questionou as atitudes de Eliezer e Douglas Silva, e alfinetou: “Você vai jogar o seu voto fora?”. Tadeu Schmidt também questionou os participantes: “Se vocês estão com poucas opções com 18 pessoas na casa imagina mais pra frente”.

Pedro Scooby votou em Lina, Paulo André em Maria, Brunna Gonçalves escolheu Lucas, e Vyni devolveu o “chumbo trocado” em Douglas Silva. “Ele não era minha opção, mas virou. Chumbo trocado não dói”, disse o brother.

A última pessoa a votar em aberto foi Natália, que escolheu Maria para ir para o paredão. Com o empate de Lucas e Maria, Jade precisou escolher um para ir pro paredão. “Para mostrar que eu posso ser sim uma pessoa confiável e que não tem medo de me comprometer, eu escolho o Lucas”, afirmou a líder.

Naiara Azevedo foi a primeira a votar no confessionário. A cantora sertaneja escolheu Paulo André por falta de afinidade. Já na reta, Lucas foi o segundo e votou em Tiago Abravanel. Segundo ele, foi uma estratégia –mas ninguém votou no cantor.

Bárbara escolheu DG, Arthur Aguiar a Maria, Lina votou em Paulo André. Laís e Eslovênia foram as últimas a votarem e as duas escolheram DG, que por unanimidade, foi para o paredão.

Em seus discursos se justificativas para ficar no programa, Naiara, Arthur e DG pediram para o púbico votar e explicaram seus motivos de querer permanecer no reality. “Entrei aqui de coração aberto, de corpo e alma, super disponível. Gostaria muito de ficar e entender exatamente o que eu fiz que não foi legal”, disse Arthur, o indicado da líder.

“Não há argumentos que vão fazer eu ficar aqui. Vim de corpo e alma, mostrei que choro e estou me descobrindo a cada dia. Estou muito feliz, pronta e disposta para permanecer”, afirmou Naiara, que também disse estar feliz com seu destino,

“Tenho os meus objetivos e Deus sabe o que esta no meu coração. Só peço ajuda de vocês. Não deixem eu sair”, declarou DG, que também citou Pedro Scooby, seu parceiro na casa. “Ele vai sofrer se eu sair”, disse.

CASA DE VIDRO VEM AÍ

Na próxima sexta (11), a Casa de Vidro será montada onde atualmente é a sala de ginástica. O nome dos escolhidos para ingressar no programa ainda não foram divulgados, mas segundo a emissora, será um homem e mulher Pipoca, ou seja, anônimos.

Os dois participantes devem entrar no jogo no domingo que vem, antes da formação do novo paredão. No entanto, o público deverá votar a favor ou contra a entrada dos novos moradores. Se a dupla entrar, eles estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Não é uma indicação, é mais um voto da casa.

