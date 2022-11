O futebol é um dos esportes mais assistidos no mundo inteiro e, para celebrá-lo, o Waze convidou o influenciador Iran Ferreira – mais conhecido como Luva de Pedreiro – para ser a nova voz do aplicativo.

Conhecido por ter viralizado com vídeos de futebol amador, o Luva de Pedreiro já quebrou recordes de engajamento e é um dos influenciadores de esportes mais seguido do Brasil, com mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e 20 milhões no Tik Tok.

“O Brasil ama o futebol e está chegando a hora de torcer e comemoramos juntos. E, claro que, o Waze não poderia deixar de participar da festa. O Luva de Pedreiro é uma grande personalidade do esporte, divertido e um ótimo representante para guiar nossos motoristas neste momento”, comenta Heloisa Pinho, Country Manager do Waze no Brasil.

Além da experiência com a voz do influenciador na direção, os motoristas também podem usar o veículo Automoball como carro oficial no aplicativo e utilizar os ícones dos países para entrar no espírito esportivo. A ativação ficará disponível até o dia 29 de dezembro.