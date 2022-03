A odontopediatra Thaís Braz, 29, que participou do Big Brother Brasil 21, surpreendeu a todos ao revelar nesta quinta-feira (10) que fez uma cirurgia para diminuir o tamanho da testa, chamada de frontoplastia. Ela, que usava franja para disfarçar o tamanho da testa, afirmou que era algo que a incomodava desde criança.

O cirurgião plástico Victor Cutait, membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), diz que a técnica é antiga e utilizada na reconstrução do rosto em casos de queimaduras e nas pessoas escalpeladas em acidentes de barco que acontecem na Amazônia.

Foto: Reprodução/Instagram

“É muito comum no norte do Brasil que tem muito escalpelamento feminino de mulheres que tem parte do couro cabeludo arrancado pelo motor do barco. É uma técnica que vem para a reconstrução”, explica.

A cirurgia, com duração média de uma hora, pode reduzir até cinco centímetros da testa. Segundo Cutait, a técnica consiste em fazer uma incisão em perto da raiz do cabelo ao longo da área da testa até as têmporas, permitindo o descolamento do couro cabeludo.

Com isso, Cutait diz que o cirurgião consegue virar a pele do couro cabeludo como uma “viseira de capacete” e avançar ela para frente ou para trás permitindo reduzir o tamanho da testa. “A pessoa vai trocar a testa maior por uma cicatriz perto da raiz do cabelo”, diz o médico, que costuma usar uma técnica de corte em “V”, que permite que os fios cresçam e escondam a cicatriz.

Ele explica que o tamanho da redução da testa vai depender da necessidade do paciente e da simetria do rosto. No caso de Thaís, ela reduziu dois centímetros e conseguiu uma simetria que o médico diz ser perfeita. “Na harmonização facial você usa a regra básica de tentar igualar [as partes do rosto].”

O pós-cirúrgico exige que o paciente não levante peso, evite exercícios físicos, sol, praia e piscina durante 30 dias. Ele também deverá usar uma faixa na testa –como a que Thaís mostra no vídeo– de sete a 15 dias, de acordo com a recomendação médica.

Segundo Cuitat, a faixa tem a função de apertar o local do corte e evitar o inchaço devido ao descolamento do couro cabeludo e acúmulo de líquidos. Alguns pacientes podem ter ainda hematomas no rosto e na área dos olhos, que desaparecem com o tempo.

O paciente terá ainda que fazer um acompanhamento médico durante dois anos para a cicatriz não ter alargamento ou ficar alta. “Deve usar protetor solar e evitar tração [do couro cabeludo] de três a seis meses. Evitar penteados que puxam o cabelo e fazem a cicatriz alargar.”

Para reduzir o tamanho da testa, o paciente deve desembolsar em média de R$ 10 a R$ 30 mil, dependendo do caso. Cutait recomenda ainda que os pacientes procurem sempre cirurgiões membros da SBCP.