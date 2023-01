A atriz Regina Duarte, apoiadora de Jair Bolsonaro e ex-secretária especial de Cultura, parece não ter aceitado a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nas eleições presidenciais do ano passado. Em sua conta no Instagram, Duarte propagou uma mentira sobre a posse de Lula.

Numa postagem, ela publicou uma montagem com duas fotos em que Lula e Bolsonaro aparecem com faixas presidenciais distintas. “Até a faixa é uma fraude! Alexandre de Moraes entrega faixa fake para o ladrão posar de presidente! Confira a diferença na imagem”, diz a legenda.

LEIA TAMBÉM:

>> Lula revoga atos de Bolsonaro e pede reavaliação de sigilos de 100 anos

>> Professor de Curitiba foi um dos escolhidos a passar faixa a Lula

A informação passada por Duarte é falsa. A diferença das faixas nada tem a ver com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Simplesmente, Lula escolheu não usar a faixa usada pela ex-presidente Dilma Rousseff – e não a utilizada por Bolsonaro.

Nos comentários, a atriz Elisa Lucinda, que contracenou com Duarte na novela “Páginas da Vida”, de 2006, passou um pito na colega de trabalho.

“Respeite o presidente eleito. Deixe de ser antidemocrática. Você tem netos. Não os ensine a desrespeitar o Presidente da República. Você devia ter se oposto à extinção do nosso ministério. A classe está chocada com você, Regina. Uma história linda você escreveu e está dando conta de apagar. Aceite o resultado das eleições. Ou então desista de pronunciar a palavra ‘democracia’.”