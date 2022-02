O jogo acabou para Rodrigo Mussi, 36, nesta madrugada de quarta-feira (2). Ele foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo) com 48,45% dos votos do público. Atrás dele ficou Natália com 26,1% e Jessilane com 25,45%.

O indicado pelo líder Tiago Abravanel pediu desculpas para os colegas de confinamento e o clima foi de emoção. Os participantes o levaram até a porta e cantaram para Rodrigo.

Em conversa com Tadeu Schmidt, 47, após deixar a casa, o participante fez um balanço sobre seu desempenho no reality. “Fui na intuição, talvez errei, sou impulsivo, dá para rever muita coisa, mas eu tentei. Fiz tudo o que eu poderia fazer ali, tentando jogar o jogo. Mas eu vou ver o que aconteceu”, disse.

Com um discurso emocionante para os emparedados, Schmidt também se direcionou para o restante dos participantes. Ele falou sobre percepções de jogo, sonhos e exageros. “É muito difícil enxergar as coisas aí dentro, é até covardia comparar. A gente aqui tem dezenas de câmeras, vocês só os olhos e os espelhos”, afirmou.

“Eis que temos tês amigos no paredão, Rodrigo, Natália e Jessi. Três amigos, três pipocas, três vidas que se conectam. Três histórias sobre vencer na adversidade. Só vocês sabem tudo o que passaram. Dificuldades, barreiras, traumas, dúvidas… O mundo inteiro empurrando contra e vocês conseguiram superar. E de novo, não foi fácil”, continuou.

“Se exagerar as pessoas podem não gostar, se for pouco demais as pessoas aqui fora também não. Provavelmente você só vai entender onde errou quando estiver aqui fora”, disse Schmidt, que também falou em sinais com Jessilane. “Quem souber captar, vai entender tudo o que está acontecendo. Quem saí da casa é você que não pegou os sinais”, finalizou.

Em seu último discurso na casa, Rodrigo afirmou que estava se sentindo derrotado com o paredão, mas se ficasse a guerra ia continuar. “As pessoas aqui estão jogando com o coração, mas uma hora o racional vai ter que vir na frente e esse jogo vai mudar. Eu me sinto derrotado por essa formação do paredão, mas sinto que perdi a batalha, e não a guerra. Se o público quiser que eu continue, a guerra vai continuar”.

Rodrigo foi indicado direto para o paredão pelo líder e ele não teve chance de jogar a prova bate e volta. “Tem a ver com a visão que eu tenho do jogo, do indivíduo para com as relações, e na minha visão e o jogo é criado a partir de relação e talvez a pessoa que eu vou votar e já conversei, o jogo vem a partir das relações e não ao contrário”, argumentou Abravanel.

POLÊMICAS

Apesar de ter ficado no programa por apenas duas semanas, Rodrigo Mussi teve seu nome envolvido em algumas polêmicas. A primeira delas foi quando o brother usou o termo pejorativo “traveco” para se referir a uma travesti. Ele pediu explicações para Linn da Quebrada e a situação não pegou bem. “Você não percebe quando diz?”, disse a cantora. A equipe do participante se manifestou através das redes sociais.

“Viemos por meio deste comunicado, pedir desculpas pela fala do Rodrigo e relembrar que esse TERMO é ofensivo e jamais deve ser usado para se referir a qualquer pessoa trans ou travesti. Após ter essa fala, Rodrigo foi repreendido pelos colegas, reconheceu o erro, pediu desculpas e disse que hoje iria conversar com a Linn. Esperamos que ele possa aprender com isso e evoluir como ser um humano”, dizia a nota.

Outro momento marcante da trajetória de Rodrigo foi quando ele xingou Bárbara na primeira festa do BBB 22. A situação foi comentada por ninguém menos que Ana Maria Braga, 72, que se pronunciou sobre as atitudes do participante na internet.

“Errar, todo mundo erra. Que ele aprenda com os erros. Ele mesmo disse estar disposto a aprender. Tomara que aprenda a tempo. E que Brasil possa aprender junto: É travesti, é esposa e não é não”, escreveu a apresentadora da Globo.

EX-CRUSH DE ANITTA

Logo após a estreia do programa, Anitta, 28, demonstrou interesse em Rodrigo Mussi através do seu perfil no Twitter. A cantora disse que ficou apaixonada pelo brother e ainda brincou dizendo que o esperaria na porta dos estúdios da emissora.

No entanto, a opinião da artista mudou com o passar do tempo e nesta semana Anitta se posicionou contra o participante. Ela defendeu que sua estadia na casa não era correta por conta de todas as polêmicas que ele se envolveu.

Anitta também disse que achava Rodrigo “um cara chato”, assim como muitos internautas e telespectadores que reclamavam que o participante só falava de jogo dentro do reality show. “Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mau-caráter na casa em prol do entretenimento”, escreveu.

