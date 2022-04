Boas notícias com relação ao estado de saúde do ex-BBB Rodrigo Mussi, que ficou gravemente ferido após um acidente quando estava em um carro de aplicativo em São Paulo. Segundo Diogo Mussi, o irmão teve uma melhora significativa de saúde nas últimas 24 horas. Em vídeo, ele explicou que ele já mexe os braços e as pernas.

“Ele teve essa melhora, a função renal melhorou, mexeu braço, perna. Estamos felizes e emocionados. Obviamente que a lesão é delicado e o estado ainda é considerado grave. A pressão intracraniana melhorou”, começou.

“O despertar será mais lento. Então para a extubação não há expectativa. Rodrigo sempre está em intervalos entre sobreviver e ser feliz, a vida dele é assim, ele é um guerreiro. Ele vai sair de lá andando, acreditem nisso e deem força a ele”, encerrou.

Na manhã deste sábado, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) divulgou uma nova imagem de como ficou o carro de aplicativo em que estava Mussi no dia do acidente na Marginal Pinheiros.

Na imagem, por outro ângulo, é possível ver o grande estrago que a batida em um caminhão causou. Com o impacto, Mussi foi jogado para frente, pois não usava cinto de segurança. Ele havia assistido no estádio do Morumbi ao jogo entre São Paulo e Palmeiras horas antes e seguia rumo à Consolação.

Mussi continua continua internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Segundo seu irmão, as duas cirurgias as quais ele foi submetido foram bem-sucedidas. “Vamos continuar nessa corrente positiva”, afirmou Diogo Mussi, na manhã desta sexta-feira (1º) em suas redes sociais.

Rodrigo, que foi o segundo eliminado do Big Brother Brasil 22 (Globo), sofreu um acidente de carro na madrugada de quinta-feira (30), na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Ele estava em um carro de aplicativo que atingiu a traseira de um caminhão.

De acordo com sua assessoria, Mussi sofreu traumatismo craniano, além de outras fraturas pelo corpo. Na noite de quinta, a família afirmou, por meio das redes sociais do ex-BBB, que ele passou por cirurgia na cabeça e em uma das pernas.

A família dele demorou muitas horas até descobrir que ele havia sofrido um acidente. Em entrevista aos repórteres na frente do Hospital das Clínicas e que foi exibida no programa A Tarde É Sua (RedeTV!), o irmão, Diogo, deu mais detalhes de como ficou sabendo do ocorrido.

“Ele chegou [ao hospital] sem documento como um desconhecido. Quando soubemos no início da noite [de quinta, 31] ele já havia chegado desde as 4h”, falou Diogo.