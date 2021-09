Sem contato com Bruno Gagliasso, 39, desde 2018, quando começaram a ter desavenças por política, o ator e irmão Thiago Gagliasso, 32, disse que já tentou fazer uma aproximação com ele, mas que não teve sucesso.

“Quando nasceu o filho dele, eu mandei direct: ‘Parabéns, sei que seu filho vai nascer e é um momento legal. Apesar de a gente estar vivendo momentos distintos de vida, de percepções diferentes do mundo, te desejo tudo de bom e sou um cara grato a você'”, disse ele no podcast 4talk Cast.

“Nunca proibi meu filho [de 5 anos] de ter contato com Bruno para conviver com os filhos (dele). Mas eu não acredito que o contrário ele faria”, emendou.

No bate-papo, Gagliasso disse que não há mais relação com Bruno, pois “ele deve me achar uma pessoa nojenta”. Segundo ele, apesar disso, há uma saudade dos tempos em que ambos eram mais conectados.

“Ele deve estar puto e decepcionado comigo. Eles levam muito para o lado pessoal. Não respeita minha opinião, a gente nunca brigou. A gente sente saudade de quem a gente gosta”, disse. Thiago é defensor do governo de Jair Bolsonaro, o oposto do irmão.

Sobre a mulher de Bruno, a atriz Giovanna Ewbank, 34, Thiago disse que ela é uma pessoa difícil de lidar. Em outubro de 2018, ele resolveu expor publicamente uma briga com a cunhada na internet. Tudo por discordâncias políticas.

“Da Giovanna não sinto falta, nunca fomos amigos. Ela sempre foi fechada, uma pessoa um pouco mais difícil. Ela é mulher do meu irmão, amanhã pode não ser mais, pode ser só a mãe dos filhos dele e eu respeito”, contou.