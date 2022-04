O Big Brother Brasil conheceu, na noite de terça-feira (26), o vencedor de sua 22ª edição, o ator Arthur Aguiar, de 33 anos. Mas na disputa no mundo virtual e nas redes sociais, os grandes vencedores foram Paulo André, Lucas e Jessilane. Os três foram os participantes que mais ganharam seguidores no Instagram durante o programa.

Vice-campeão do BBB, o atleta Paulo André viu o número de fãs crescer 36.665% desde o início do reality show. “PA”, como ficou conhecido dentro da casa, pode ter perdido a disputa, mas ganhou 7.479.600 novos seguidores. Antes de entrar “na casa mais vigiada do Brasil”, PA possuía 20,4 mil seguidores.

O brother Lucas, conhecido também como “Barão da Piscadinha”, foi o segundo participante que mais ganhou seguidores durante o BBB22. Seu Instagram passou de 6,8 mil para 1,8 milhão, um crescimento de 26.339%.

A professora Jessilane também viu seu Instagram bombar em mais de um milhão de novos fãs, já que passou 9,4 mil seguidores para 1,7 milhão, um aumento de 16.862%, segundo o levantamento da BR Media.

Quarto colocado no BBB 22, o brother Eliezer também ficou em quarto no quesito “mais seguidores”. Sua conta no Instagram cresceu 13.902%, com 1.191.430​ novos seguidores.

O novo apresentador do BBB também se aproveitou da popularidade do programa. Tadeu Schmidt “ganhou” 2.233.242 seguidores durante o programa. Hoje ele conta com 3,8 milhões de seguidores.

