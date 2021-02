Sarah, Nego Di e Fiuk foram os indicados ao terceiro paredão do BBB 21, na noite deste domingo (14). Antes de começar a votação, Caio, vencedor da Prova do Anjo da semana, imunizou o cantor Rodolffo, garantindo ao participante mais uma semana na casa. A líder Karol Conká colocou Sarah no paredão, que já esperava a indicação. Karol falou que a forma que a sister joga é um pouco prejudicial para as relações na casa. “Eu acho e sinto que ela alimenta desavenças”, disse.

A indicada pela líder deveria escolher alguém para ir ao paredão e ela colocou Nego Di na berlinda. Sarah disse que de todas as pessoas da casa ele é a que ela tem menos proximidade e que não sente abertura para se aproximar e brincar.

O terceiro indicado foi Fiuk, que recebeu votos de Viih Tube, Arthur, Sarah, Rodolfo e Caio. Os brothers Lumena e Nego Di votaram em Juliette. Também receberam dois votos Projota, de João e Thaís; Arthur, de Fiuk e Gilberto; Carla e Juliette votaram em Lumena.

Pocah votou em Gilberto; Camila votou em Caio; e Projota escolheu Thaís.