A conquista da liderança por Tiago Abravanel, 34, neto de Sílvio Santos, na noite desta quinta (27), no Big Brother Brasil 22, fez as emissoras rivais SBT e Globo trocaram mensagens no Twitter.

A brincadeira começou com uma publicação no perfil oficial do canal de Silvio Santos, avô de Abravanel. “Avisa que é ele! Tiago Abravanel é o novo líder do BBB e nós estamos como? Amando! Será que essa ‘Carinha de Anjo’ vai transformar o jogo em um verdadeiro Casos de Família?”, postou o SBT citando a novela e o programa da emissora.

A Globo respondeu com estratégia semelhante. “Pode deixar que esse menino Fantástico já É de Casa! Agora é esperar o Caldeirão ferver e ver quem ele vai indicar no Domingão!”

E o SBT voltou a se posicionar: “Estamos na torcida desse Show do Milhão (e meio). Mas será que o prêmio vem em barras de ouro?”

A presença de uma foto de Silvio Santos no quarto do líder Tiago também provocou reações nas redes sociais. “E eis aqui a prova de que o multiverso é real! Já não bastava termos o espião Tiago no BBB, tem também o crossover da foto do Silvio Santos na Globo”, comentou uma internauta.