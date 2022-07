A animação (ou a falta dela) do cantor Roberto Carlos durante uma de suas apresentações tem chamado a atenção nas redes sociais. Um vídeo que mostra a tradicional entrega de rosas viralizou pela falta de simpatia do artista.

Nas imagens, ele aparece jogando as flores para a plateia, mas não esboça nenhum sorriso e também não as beija. Rapidamente, internautas começaram a repercutir. “Cantando as mesmas músicas há 60 anos eu também ficaria irritado”, disse um. “O costume é ele beijar as rosas, mas nem para isso estava com vontade”.

No mesmo show, o Roberto Carlos virou notícia ao protagonizar um vídeo em que manda um homem “calar a boca”. O cantor, conhecido por sua calma e amabilidade com fãs, se irritou com os gritos de um jovem na plateia, que insistia em atrapalhar a performance dele durante a música “Como é Grande o Meu Amor por Você”.

eu fazendo as coisas de má vontade pic.twitter.com/yPQnU8Dvvu — PEDRAO (@Itspedrito) July 16, 2022

Roberto já estava irritado com uma pequena a aglomeração em frente ao palco antes de terminar o show. Ele pediu para que as pessoas fizessem silêncio. “Vocês levantaram antes da hora”, bradou o cantor antes de mandar um “cala boca, cara” acompanhado de um palavrão para o rapaz, que ficou pianinho após a bronca. Claro que o vídeo viralizou e virou zoações e memes.