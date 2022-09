O Shinobi Spirit, um dos maiores eventos de cultura pop do Paraná, volta ao seu formato presencial para a 25ª edição, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro em Curitiba, no Espaço Torres Kennedy. O evento conta com palestras, games, debates especiais, campeonatos e convidados de grandes nomes do universo Geek.

Atrações confirmadas

A 25ª edição da Shinobi Spirit conta com a participação do jornalista paranaense Ivan Mizanzuk, conhecido por criar o podcast “Projeto Humanos – O Caso Evandro”, que deu origem à série da Globoplay “O Caso Evandro”.

VEJA TAMBÉM: Jantar promove pesca artesanal do Litoral do PR com pratos a partir de R$ 21

Outras atrações confirmadas são, o ator e produtor Diego Ramiro, conhecido por interpretar o Caju em “TV Cruj”, programa exibido nos finais dos anos 90 e início de 2000, no SBT; o player profissional Gabriel Kami Bohm, um dos maiores nomes do E-Sports, que já participou de campeonatos mundiais de League of Legends; e o dublador do personagem da Marvel Capitão América, Duda Espinoza.

É artista?

O evento também abre inscrições para artistas, autores e ilustradores para participar do “Artist’s Alley”, espaço criado para divulgação e comercialização de produtos autorais. As inscrições podem ser feitas no site oficial da Shinobi Spirit (ver no final da matéria).

Foto: Divulgação

Ingressos

Os ingressos da 25ª edição da Shinobi Spirit estão no 4º lote e custam a partir de R$ 55 (meia-entrada para os dois dias).

Serviço:

25ª Shinobi Spirit

Data: 8 e 9 de outubro (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 20h

Local: Espaço Torres Kennedy (Avenida Presidente Kennedy, 2377 – Água Verde)

Classificação: Livre (Menores de 10 anos podem entrar acompanhado dos pais ou responsáveis)

Realização: Família Festas e Eventos

Site oficial: http://www.sscwb.com.br/