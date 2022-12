O apresentador Silvio Santos, 92, deu um jeito de dar um recado aos brasileiros que visitam sua casa em Orlando, na Flórida. Em um papel escrito à mão, a família Abravanel disse não conseguir dar atenção a todos que passam por lá.

A mansão onde a família de Silvio Santos passa as férias costuma ser ponto turístico para brasileiros que visitam a cidade dos Estados Unidos. Segundo Fábia Oliveira, colunista do Em Off, quem passa pela casa neste fim de ano encontra um recado colado no portão.

“Queridos amigos brasileiros: somos muito gratos pelo carinho de vocês. Gostaríamos de poder tirar foto com todos, mas isso seria impossível. Espero que entendam. Obrigada pela visita e que Deus abençoe vocês. Com carinho, família Abravanel. Um 2023 cheio de vida e alegria”, diz o papel.

A mansão de Silvio Santos fica em Celebration, bairro de alto padrão localizado próximo aos parques da Disney.

Ainda segundo a colunista Fábia Oliveira, não é a primeira vez que o apresentador deixa um recado em frente à sua casa. A propriedade é cercada e, no ano passado, uma placa dizia: “É expressamente proibida a entrada de pessoas não autorizadas neste local”.