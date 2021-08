Silvio Santos, 90, apareceu de pijama na gravação do programa dele no SBT nesta quarta-feira (4). O apresentador, que retomou as atividades recentemente após a paralisação causada pela pandemia, escolheu o modelo para o especial de Dia dos Pais, que vai ao ar no domingo (8).

Segundo explicou, a roupa foi um presente das filhas e do neto, Tiago Abravanel. O ator tem uma marca de pijamas e costuma mandar os lançamentos para o avô escolher os que gosta. Silvio gostou tanto do mimo que decidiu gravar com ele como figurino.

LEIA TAMBÉM:

>> Atriz curitibana Kefera Buchmann declara ser bissexual: ‘aliviada’

>> Globo confirma Luciano Huck aos domingos já em setembro e o fim do “Se Joga”

Esta não foi a primeira vez que o apresentador foi visto de pijama, aliás. Ele costuma celebrar seus aniversários com festas em família, com todos usando roupas de dormir. Foi assim em dezembro de 2020, quando ele reuniu as filhas para a comemoração dos 90 anos em casa.

A predileção do dono do SBT pelo conforto do traje de dormir é antiga conhecida do público e de pessoas íntimas. Em momentos de lazer, sempre que possível, Silvio deixa o terno e gravata de lado e desfila por aí em conjuntos de pijama, alguns deles bem chamativos.

Silvio voltou aos estúdios de gravação do SBT no último dia 23 após passar mais de um ano sem ir ao local. Segundo a emissora, o apresentador gravou o programa Roda a Roda Jequiti.

A edição sob o comando do dono da emissora deve voltar a ser exibida aos domingos, de acordo com o SBT. O apresentador está totalmente imunizado contra a Covid-19, e a emissora assegurou que ele segue “todos os protocolos necessários de segurança e proteção exigidos”.