Natália desabafou na tarde deste sábado (2) sobre como se sentia no BBB 22 (Globo). Em conversa com Linn no Quarto Grunge, a sister disse acreditar que iria em breve ir para o Paredão.

Linn respondeu à amiga: “Tomara que não sejam nós duas, eu ia ficar muito triste. Talvez fosse bom para a gente ficar forte também”.

Então, Natália desabafou: “Nessa altura do jogo, eu sinto que não sou prioridade de ninguém, entendeu?”

Jessilane, que estava tentando dormir até então, entrou na conversa e disse para Natália: “Ontem eu só dei o Anjo pra Lina porque sabia que os meninos não iam votar em você”.

A sister, então, respondeu: “Eu sei que, em segundo lugar, eu estou”.