A atriz Susana Vieira, 79 anos, está internada em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro para tratar sequelas da Covid-19 em seu pulmão. A artista contraiu o vírus no início do mês de julho, e afirma que o procedimento é normal e que está bem.

“Estou bem. A Covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve estarei em casa”, afirmou.

A atriz descobriu o diagnóstico de leucemia no ano de 2015, e, no ano passado, revelou que ainda tem recaídas devido à doença. “Eu continuei levando a vida normal. Vira e mexe eu dou uma recaída. Aí vou para o hospital, faço quimioterapia.”

Ela ainda descreveu o momento quando descobriu estar doente. “A primeira pergunta que eu fiz foi se eu iria morrer e quando? O médico falou assim: ‘não, você não vai morrer disso’. Quando comecei a fazer quimioterapia, eu perguntei se iria ficar careca, porque eu sou muito vaidosa e fútil”, disse, em entrevista à revista Caras.