A atriz e apresentadora Tatá Werneck, 37, lembrou, durante uma live na última terça-feira (23), que o ator Paulo Gustavo, 42, que contraiu Covid-19, ligou para ela do hospital relatando que havia muitos pacientes jovens, com “20, 30, 40 anos”, internados com a doença.

Tatá fez uma transmissão ao vivo no seu Instagram junto com o escritor e advogado Pedro Siqueira. Ele, que diz receber mensagens de Nossa Senhora, relatou ter ficado impressionado com a grande quantidade de pedidos de preces que recebeu para jovens que estão intubados por Covid.

A atriz, então, lembrou uma conversa que teve por telefone com Paulo Gustavo quando ele já estava internado.

“O Paulo me ligou várias vezes, bem-humorado, contando piada. E falou ‘só tem jovem aqui no corredor do lado’, gente de 20, 30, 40 anos”, disse Tatá.

“Falar que [a doença] era perigoso para os mais velhos não foi o suficiente para as pessoas terem empatia com a vida dos outros. Agora tá começando a atingir os jovens, porque muitos não ficam em casa”, completou, antes de Siqueira começar as orações.

Internado desde o dia 13 de março em um hospital privado do Rio de Janeiro após ser diagnosticado com coronavírus, Paulo Gustavo teve uma piora no seu quadro de saúde e foi intubado no dia 21.

Na última quinta-feira, seu marido, o dermatologista Thales Bretas, divulgou nas redes sociais que o ator teve melhora progressiva e que seus pulmões estão melhorando e respondendo bem ao respirador.