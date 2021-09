O apresentador Thiago Leifert, 41, diz ainda não saber sobre seu futuro profissional. Porém, até o dia 23 de dezembro ele comandará o The Voice Brasil, pela última vez, na Globo. Ele anunciou a saída da emissora nesta quinta-feira.

Em entrevista para a Ana Maria Braga, o apresentador revelou que agora pretende se dedicar mais à sua família. Desde 2012 ele é casado com Daiana Garbin com quem tem Lua, de dez meses.

“Sou ansioso, mas estou conseguindo me manter calmo. Vou terminar o The Voice, vou viajar um pouco. Mas vou precisar me entender, pois não sei como é minha vida sem a Globo”, começou.

“Vou entender como me sentirei. Minha filha está crescendo, quero levar ela na escola, prioridade é essa. Vou me entender, ver o que estou com vontade de fazer ou se não quero fazer nada”, define.

Apaixonado por games, Tiago brinca que agora terá mais tempo para se dedicar à jogatina e ao Carnaval. A decisão de deixar a Globo, segundo ele, se deu antes mesmo do início do Big Brother Brasil 20.

“No ano passado [2020] eu comecei a falar disso, ninguém ficou sabendo. Era muito restrito. A empresa entendeu. Queria me aproveitar”, disse. Mas ele decidiu permanecer. Porém, Leifert conta que trabalhava demais e sempre quis ser o melhor em tudo.

Na edição histórica em que mais de um bilhão de pessoas votaram em um Paredão do BBB 20, Leifert conta que chegou em casa e sua esposa, Daiana, disse que ele havia feito história.

Porém, ele estava tão condicionado a dar resultados que nem sequer conseguiu aproveitar. “Estava sem férias, tendo ideias, trabalhando muito. E no ano passado, no BBB 20, minha esposa grávida, cheguei 3h, ela falou que o programa foi maravilhoso. Eu disse que não fiz mais que minha obrigação.”

Foi naquele momento o start que Leifert precisava para entender que talvez sua missão já estivesse chegando ao fim e seria necessário desacelerar. A decisão de não renovar com a emissora, portanto, foi muito pensada.

E durante a semifinal do Dança dos Famosos, quando Tiago Leifert substituiu Faustão aos domingos, ele teve as últimas conversas com a Globo e decretou sua saída de vez. “A Globo queria que eu ficasse, mas estava decidido. Missão cumprida.”

