O apresentador Tiago Leifert, 41, vai comandar o Domingão do Faustão neste domingo (13), na Globo. A substituição acontece por causa da internação de Fausto Silva, 71, em um hospital de São Paulo para tratar uma infecção urinária.

Segundo a emissora, na atração deste final de semana, o quadro Super Dança dos Famosos acontecerá normalmente. A disputa está na fase de mata-mata e os ritmos que serão dançados serão forró e rock.

O ex-atleta Robson Caetano, vencedor da Dança dos Famosos de 2006, e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana, que ficaram em segundo lugar nos anos de 2016 e 2019, respectivamente, estarão na disputa.

A semifinal do quadro já conta com Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos. Enquanto isso, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem para tentar a chance de voltar ao jogo.

O ano de 2021 é o último de Fausto Silva na Globo. Ele já sacramentou com o Grupo Bandeirantes o contrato que o levará à tela da emissora a partir de 2022. O acordo foi fechado diretamente com os irmãos Johnny e Ricardo Saad, proprietários da Band, e prevê cinco anos de parceria.

A negociação envolve, desde já, a contratação de Cris Gomes, atual diretor do Domingão, para comandar o futuro programa do apresentador na emissora de onde ele saiu há 32 anos para se transferir para a Globo.

Gomes se desligará da Globo no fim do mês, quando vence seu contrato, para iniciar o planejamento do futuro de Faustão, com perspectivas de estreia no primeiro trimestre de 2022.

Segundo fontes da emissora, o compromisso implica maior participação do apresentador nos merchandisings que ele vier a fazer, em relação ao percentual que lhe cabe na Globo, e liberdade total em seu programa.

Nomes para substituir Faustão já existem. De acordo com a colunista de Zapping, Cristina Padiglione, Luciano Huck já tem em mãos uma prévia de seu novo contrato com a Globo e deve assinar nos próximos dias a renovação do acordo que o levará a comandar um novo programa nas tardes de domingo. A proposta é que ele ocupe a vaga deixada pelo Domingão do Faustão a partir de 2022, com uma nova atração.

As negociações entre a emissora e o apresentador começaram em janeiro, assim que Fausto Silva decidiu que não mais permaneceria na emissora após 32 anos de casa.

A direção da emissora considera que Huck seja o substituto natural de Fausto, mas o apresentador, até bem pouco tempo, ainda acenava com a possibilidade de se candidatar à Presidência da República no ano que vem. Agora, tudo caminha para sua permanência na TV, como apurou esta coluna.