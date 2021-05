O programa “Trace Trends” tem apresentadores novos e será exibido em nova emissora e também, no streaming. Depois de ser exibido na Rede TV!, o programa ganha nova temporada no Globoplay e no canal a cabo Multishow. Outra novidade fica por conta da apresentação, agora os ex-BBBs Babu Santana, da edição 20, e João Luiz Pedrosa, edição 21, vão comandar o programa.

CONFIRA TAMBÉM: Globoplay lança remake de novela da SBT em junho

Com estreia prevista para dia 23 de junho no streaming da Globo, João Luiz irá apresentar o quadro “EducAção”, que mostrará histórias, projetos e iniciativas desenvolvidas por jovens de diversas periferias do Brasil, nas áreas de educação e ciência. Já Babu terá o quadro “Fala Babu”, no qual compartilhará experiências e vivências pessoais, dará conselhos e responderá dúvidas do público, além de receber convidados especiais.

LEIA TAMBÉM: Ivete Sangalo apresenta versão brasileira de reality show de sucesso

Além da TV, a nova temporada também estreará o podcast “Tô na Trace” no dia 06 de julho. Nele, a apresentação fica com Kenya Sade e ainda conta com as participações de Ad Junior e Alberto Pereira Jr., o podcast tem o formato de bate-papo e vai discutir os assuntos falados no programa.

A Trace Trends é um programa sobre a cultura afrourbana. Com mais de 70 episódios, a versão brasileira já contou com participação de Zezé Motta, Paula Lima, Thiaguinho, Adriana Barbosa, Liniker, Luana Génot, Jeniffer Nascimento, KL Jay e Jefferson De.

Serviço

Trace Trends

Estreia: 23 de junho no Globoplay com exibição as sextas-feiras, às 17h, no Multishow

Podcast – Tô na Trace

Estreia: 06 de julho no Globoplay