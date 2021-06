Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, disse que Galvão Bueno não gostou de uma brincadeira feita por ele com o narrador durante o período em que trabalhou na Globo. O jornalista contou a situação em entrevista ao programa “Foi Mau”, da RedeTV!, exibida na noite de segunda (31).

“Estava o Galvão e o Vanderlei, goleiro do Santos [na época], e eu falei: ‘Pô, agora vou abraçar o grande mito desse programa’. O Galvão veio para o abraço, e eu abracei o Vanderlei. Na hora de ir embora, Galvão cumprimentou todo o mundo, me pulou e foi embora”, relatou, aos risos.

Cartolouco foi demitido da Globo em abril do ano passado. Em setembro, ele entrou no reality “A Fazenda 12”, da Record. Na atração, ele iniciou um affair com Luiza Ambiel, mas o relacionamento não foi para a frente.

No quadro “Webbullying”, do programa da RedeTV!, o apresentador Maurício Meirelles ligou para a modelo, e o ex-repórter da Globo passou um trote na ex, que ficou brava com ele.

“Você quer ter uma DR a essa hora do dia, numa segunda-feira? Se você estiver de gracinha comigo, você vai ver só, sabe que eu sou brava”, afirmou ela. Após descobrir a brincadeira, Ambiel disse: “Palhaçada! Vocês não têm o que fazer, não?”