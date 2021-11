Estreia nesta segunda-feira (08) a nova novela exibida na faixa das 21h da TV Globo. “Um Lugar ao Sol” sucede a edição especial de “Império” e será a primeira trama lançada pela emissora com todos os capítulos gravados na pandemia da covid-19.

Com direção artística de Maurício Farias, a novela é criada e escrita por Lícia Manzo, mesma roteirista de “A Vida da Gente”.

A história

A trama gira em torno da história dos gêmeos Christian e Christofer/Renato (Cauã Reymond) que vivem realidades distintas: a dos sonhos realizados e a dos que foram cruelmente frustrados. Como pano de fundo, as relações humanas e familiares e os revezes que a vida nos proporciona. Quando a vida lhe concede uma oportunidade, uma chance de mudança definitiva, o que você faria?

Personagens

Os gêmeos

Cauã Reymond dará vida aos irmãos Christian e Christofer/Renato. Foto: Divulgação/Globo

Christian (Cauã Reymond) – Foi separado do irmão gêmeo Christofer (Cauã Reymond) prestes a completar 1 ano de idade e criado em um abrigo, em Goiânia, até os 18 anos. Estudioso, sonha com uma vida melhor. Quando completa a maioridade, começa uma busca pelo irmão. Se apaixona por Lara (Andréia Horta). Quando os caminhos de Christian e Renato se cruzam, e Renato morre, Christian toma o lugar do irmão. É melhor amigo de Ravi (Juan Paiva).

Christofer/Renato (Cauã Reymond) – Irmão gêmeo de Christian, foi adotado por uma família rica do Rio de Janeiro e cresceu sendo muito mimado pela mãe, Elenice (Ana Beatriz Nogueira). Com uma personalidade irresponsável e inconsequente, Renato, nome que ganhou da nova família, fica revoltado quando descobre sua verdadeira origem. É namorado de Barbara (Alinne Moraes).

Núcleo Lara

Lara (Andréia Horta), Noca (Marieta Severo) e Mateus (Dalton Mello). Foto: Divulgação/Globo

Lara (Andréia Horta) – Formada em Gastronomia, Lara é determinada e doce ao mesmo tempo. Se apaixona por Christian (Cauã Reymond) logo no início da trama e os dois vivem uma linda história, até que ela passa a acreditar que o jovem está morto. É neta de Noca (Marieta Severo), com quem tem uma relação de muita cumplicidade.

Noca (Marieta Severo) – Mulher forte e com um passado que guarda muitos segredos, Noca é avó de Lara (Andréia Horta). Apesar de em alguns momentos discordar da neta, será seu apoio em todas as situações.

Mateus (Danton Mello) – Namorado de adolescência de Lara (Andréia Horta). Os dois se reencontram e voltam a se envolver após a suposta morte de Christian (Cauã Reymond). Viúvo, Mateus é pai de Marie (Maju Lima).

Marie (Maju Lima) – Filha de Mateus (Danton Mello).

Geize (Stella Freitas) – Vizinha de Lara (Andréia Horta), também é grande amiga de Noca (Marieta Severo) e vai trabalhar com elas no restaurante que vão abrir.

Dalva (Ju Colombo) – Amiga de Noca (Marieta Severo), vai trabalhar com ela e com Lara (Andréia Horta) no restaurante que vão abrir.

Thaiane (Georgina Castro) – Jovem que nasceu na mesma cidade de Noca (Marieta Severo), em Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro e consegue emprego no restaurante de Noca e Lara (Andréia Horta).

Aníbal (Reginaldo Faria) – Aposentado, vai se envolver com Noca (Marieta Severo).

Núcleo Bárbara

Aline Moraes é Bárbara em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Barbara (Alinne Moraes) – Na contramão de seu visual fashion, Barbara é uma jovem com um histórico familiar disfuncional e carente de autoestima. Noiva de Renato (Cauã Reymond).

Janine (Indira Nascimento) – Colega de Bárbara (Alinne Moraes) no curso de Escrita, é uma jovem humilde, que consegue uma bolsa de estudos para realizar o sonho de ser escritora. É enganada por Bárbara, que rouba a autoria de um de seus textos.

Núcleo Ravi

Ravi (Juan Paiva) – É o melhor amigo de Christian (Cauã Reymond). Os dois cresceram juntos no orfanato, em Goiânia, e sempre se apoiaram. Ao completar 18 anos, Ravi passa a morar com o amigo no Rio de Janeiro e se torna seu único confidente quando Christian decide deixar o passado para trás e assumir o lugar do irmão gêmeo. Vai se envolver com Joy (Lara Tremouroux).

Joy (Lara Tremouroux) – Pichadora, Joy se envolve com Ravi (Juan Paiva) e acaba engravidando do rapaz. Joy vê em Ravi a oportunidade de ter uma vida melhor do que a que sempre teve ao lado da mãe, Inácia (Yara de Novaes). Ela, no entanto, viverá o conflito de querer de volta a liberdade da juventude e ter que cuidar de uma criança.

Inácia (Yara de Novaes) – Mãe de Joy (Lara Tremouroux) e de Yasmin (Maithê Rodrigues), criou as filhas sozinha.

Yasmin (Maithê Rodrigues) – Irmã mais nova de Joy (Lara Tremouroux).

Adel (Samantha Jones) – Melhor amiga de Joy (Lara Tremouroux), também é pichadora.

Núcleo Rebeca

Rebeca (Andrea Beltrão), Ruth (Pathy Dejesus) e Cecília (Fernanda Marques). Foto: Divulgação/Globo

Rebeca (Andrea Beltrão) – Ex-modelo de sucesso oprimida pelo curto prazo de validade da carreira que abraçou, Rebeca é casada com Tulio (Daniel Dantas) e mãe de Cecília (Fernanda Marques). Se envolve com Felipe (Gabriel Leone). É melhor amiga de Ilana (Mariana Lima).

Tulio (Daniel Dantas) – De caráter duvidoso, Tulio faz de tudo para tirar vantagem nos negócios da Redentor, rede de supermercados do sogro, Santiago (José de Abreu). É casado com Rebeca (Andrea Beltrão) e mantém um caso com Ruth (Pathy Dejesus).

Ruth (Pathy Dejesus) – Engenheira que, além de ser amante de Túlio (Daniel Dantas), é cúmplice dele nos desvios de dinheiro da Redentor, rede de supermercados do sogro de Túlio, Santiago (José de Abreu).

Cecília (Fernanda Marques) – Filha de Rebeca (Andréa Beltrão), tem uma relação conflituada com a mãe, que piora quando Cecília é convidada para fazer uma campanha de moda. É com um misto de orgulho e incômodo que Rebeca assiste à filha desabrochar. Cecília ainda é contra a relação de Rebeca e Felipe (Gabriel Leone).

Bela (Bruna Martins) – Melhor amiga de Cecília (Fernanda Marques), no início da trama é namorada de Felipe (Gabriel Leone).

Edgar (Eduardo Moscovis) – Ex-marido de Rebeca (Andréa Beltrão) e pai de Cecília (Fernanda Marques).

Núcleo Felipe

Ana Virginia (Regina Braga) e Júlia (Denise Fraga) em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Felipe (Gabriel Leone) – O jovem cursou Psicologia, mas também é apaixonado por música. É neto de Ana Virgínia (Regina Braga) e filho de Júlia (Denise Fraga). Se envolve com Rebeca (Andrea Beltrão).

Ana Virgínia (Regina Braga) – Psicanalista, é mãe de Júlia (Denise Fraga) e avó de Felipe (Gabriel Leone). Ana Virgínia tenta proteger o neto das atitudes inconsequentes da mãe.

Júlia (Denise Fraga) – Cantora fracassada, alcoólatra em recuperação, é mãe de Felipe (Gabriel Leone) e filha da psicanalista Ana Virgínia (Regina Braga).

Núcleo Ilana e Breno

Ilana (Marina Lima) e Breno (Marco Ricca) em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Ilana (Mariana Lima) – Ex-modelo e hoje dona de uma produtora, Ilana vive um casamento em crise com Breno (Marco Ricca). É melhor amiga de Rebeca (Andrea Beltrão). Ao longo da trama, se envolve com Gabriela (Natália Lage).

Breno (Marco Ricca) – Fotógrafo e marido de (Mariana Lima), Breno não se sente realizado nem na profissão e nem no casamento. Leva uma vida acomodada trabalhando na produtora da esposa.

Gabriela (Natália Lage) – Médica obstetra, conheceu Ilana (Mariana Lima) na adolescência. Quando a ex-modelo engravida, as duas se reencontram.

Lucília (Cláudia Missura) – Irmã de Breno (Marco Ricca).

Domício (Luiz Serra) – Pai de Breno (Marco Ricca).

Núcleo Santiago

Santiago (José de Abreu) e Érica (Fernanda de Freitas) em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Santiago (José de Abreu) – Dono da rede de supermercados Redentor e pai de Barbara (Alinne Moraes), Rebeca (Andrea Beltrão) e Nicole (Ana Baird). Vai se envolver com Érica (Fernanda de Freitas).

Érica (Fernanda de Freitas) – Honesta, leva o trabalho como personal trainer com responsabilidade. Mãe de Luan (Miguel Schmid) que, assim como Santiago (José de Abreu), não recusa uma partida de xadrez. O empresário e Erica se aproximam depois que ela começa a acompanhar Santiago em seus exercícios físicos. Esse envolvimento não vai agradar em nada as filhas dele.

Luan (Miguel Schimid) – Filho de Érica (Fernanda de Freitas), é estudioso e ama jogar xadrez.

Stephany (Renata Gaspar) – A jovem enfrenta um relacionamento abusivo com Roney (Danilo Grangheia). É irmã de Érica (Fernanda de Freitas) e fará de tudo para se aproveitar do relacionamento da personal trainer com Santiago (José de Abreu).

Roney (Danilo Grangheia) – Marido de Stephany (Renata Gaspar), é um homem agressivo e ciumento.

Núcleo Nicole

Paco (Otávio Müller) e Mel (Samanta Quadrado) em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Nicole (Ana Baird) – Filha de Santiago (José de Abreu) e irmã de Bárbara (Alinne Moraes) e de Rebeca (Andrea Beltrão). Trabalha como dubladora e cresceu acostumada a suprir com comida o afeto que sempre lhe faltou. É muito ligada a Bárbara. Vai se envolver com Paco (Otávio Müller).

Paco (Otávio Müller) – Dublador, é pai de Mel (Samanta Quadrado) e ex-marido de Helena (Cláudia Mauro). Mel tem Síndrome de Down e Paco sempre incentiva a filha a ter autonomia. Bem-humorado e relax com o próprio peso, ele vai se envolver com Nicole (Ana Baird) que, ao contrário, vive em guerra com a balança.

Mel (Samanta Quadrado) – Filha de Paco (Otávio Müller) e Helena (Cláudia Mauro), a jovem tem Síndrome de Down. Vai apoiar o relacionamento dele com Nicole (Ana Baird).

Helena (Cláudia Mauro) – Ex-mulher de Paco (Otávio Müller) e mãe de Mel (Samanta Quadrado).

Núcleo Elenice

Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e Teodoro (Fernando Eiras) em “Um Lugar ao Sol”. Foto: Divulgação/Globo

Elenice (Ana Beatriz Nogueira) – Mulher fútil, vive de aparências, e é mãe adotiva de Renato (Cauã Reymond). Procurando compensar a frustração por não ter um filho biológico, sempre tentou fazer de Renato um filho perfeito, o que custou aos dois um distanciamento progressivo e irrevogável. Ainda assim, quando se trata de defender o filho, Elenice é capaz de qualquer coisa.

Teodoro (Fernando Eiras) – Irmão de Elenice (Ana Beatriz Nogueira). Ao mesmo tempo em que protege a irmã, tenta colocar um freio nas atitudes controladoras dela em relação a Renato.

Alípio (Isio Ghelman) – Vai se envolver com Elenice (Ana Beatriz Nogueira) acreditando estar dando um golpe nela.

José Renato (Genezio de Barros) – Marido de Elenice (Ana Beatriz Nogueira) e pai adotivo de Renato (Cauã Reymond).

Primeiro capítulo

