A TV Globo bateu o martelo para que uma versão exclusiva de “Verdades Secretas 2″, editada especialmente para a TV aberta, menos apimentada, seja exibida no canal a partir do segundo semestre.

Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, a obra traz uma atmosfera de mistério e sedução ambientada no universo da moda, sob o glamour, o luxo e o poder. Continuação da novela exibida originalmente na TV Globo em 2015, a trama tem como fio condutor a busca de Giovanna (Agatha Moreira) pela verdade sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).

Na história, ela acredita que Angel (Camila Queiroz) o matou e faz de tudo para desmascarar a rival com a ajuda do investigador particular e ex-policial Cristiano (Romulo Estrela). Ao longo da história, os três formam um triângulo amoroso repleto de intrigas e segredos.

O elenco de “Verdades 2” conta ainda com Rainer Cadete, Maria de Medeiros, Sergio Guizé, Julia Byrro, Deborah Evelyn, Erika Januza, Gabriel Braga Nunes, entre outros. A versão “não recomendada” de “Verdades Secretas 2”, bem mais apimentada, foi a novela mais assistida no Globoplay em 2021.

